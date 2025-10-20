Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Chaosas dėl interneto: trikdžiai paveikė ir oro uostus, vėluoja dalis skrydžių

2025-10-20 13:23 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-20 13:23

Pirmadienį sutrikus „Amazon Web Services“ sutriko dalies interneto svetainių veikla, paveiktos ir oro linijų svetainės, skelbia „CNBS“. Kai kurie keleiviai negali pasiekti skrydžių rezervacijų ar registracijų.

Įvyko didelis interneto gedimas, dėl kurio pasaulyje sutriko dalies interneto svetainių veikla. Sutriko tokių svetainių ir programėlių kaip „Amazon“, „Snapchat“, „Vodafone“, „Canva“ ir kt. veikla. Pranešama, kad neveikia ir kai kurių bankų interneto svetainės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„United Airlines“ platformoje „X“ nurodė, kad „patiria sistemos gedimą, kuris turi įtakos internetinėms priemonėms“. Vėliau ji pranešė, kad atnaujina savo sistemas.

„Nors dar neturime patvirtinto tvarkaraščio, rekomenduojame periodiškai tikrinti atnaujinimus“, – klientams teigia bendrovė.

Su trikdžiais susiduria ir „Delta Airlines“ keleiviai.

„FlightAware“ duomenimis, pirmadienio rytą skrydžių vėlavimai visame pasaulyje buvo minimalūs.

Kai kurios rezervacijos nebuvo rodomos oro linijų programėlėse, o klientai socialiniuose tinkluose skundėsi, kad negali užsiregistruoti ar atiduoti bagažo.

Interneto problemos

Problemos prasidėjo pirmadienio rytą. Atrodo, kad problemos yra susijusios su „Amazon Web Services“ gedimu.

Skundus dėl neveikiančių svetainių ir interneto paslaugų fiksuojančios interneto svetainės „Downdetector“ duomenims, vien Jungtinėse Amerikos Valstijose gauta daugiau nei 2 tūkst. pranešimų apie AWS sutrikimus.

Lietuvoje taip pat susiduriama su kai kurių svetainių gedimais. Portalo tv3.lt skaitytojai sako, kad stringa „Canva“ veikla.

„Amazon Web Services“ savo svetainėje patvirtino „padidėjusį klaidų skaičių ir vėlavimus“ keliose paslaugose.

„Mes aktyviai dirbame, siekdami išspręsti problemą ir suprasti jos priežastis“, – teigiama bendrovės pranešime.

