Lietuvos oro uostai skelbia žiemos sezono kryptis: štai kokios naujovės laukia

Oro bendrovių pasiūlymai skristi iš Vilniaus, Kauno ir Palangos leis išmaišyti garsiausius kalėdinius miestelius Europoje, pailsėti saulėtose salose ar kalnų kurortuose, taip pat – tiesiog patogiai aplankyti artimuosius Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ar Skandinavijos šalyse, rašoma Lietuvos oro uostų (LTOU) pranešime žiniasklaidai.
„Artėdami prie rekordinio 7 mln. aptarnautų keleivių srauto, galime daryti išvadą, kad įtvirtiname svarbiausias tvaraus augimo kryptis. Su oro tradicinėmis oro bendrovėmis plėtojamos partnerystės suteikė pagrindą didinti keleivių srautus, kiekvieną šių metų mėnesį pralenkiant geriausius ankstesnių metų rodiklius. Tad paskutinį metų ketvirtį tikimės išlaikyti pagreitį, nes aviacijos žiemos sezonu krypčių žemėlapis yra gausus pasirinkimų ir siūlo naujovių“, – sako Simonas Bartkus, LTOU generalinis direktorius.
LTOU duomenimis, bendrai Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uoste šią žiemą viso bus vykdoma daugiau negu 80 skrydžių maršrutų (reguliarių ir užsakomųjų skrydžių).
Kryptys atspindi ir valstybių partnerystės svarbą
LTOU vadovas S. Bartkus pastebi, kad papildomą stabilumą keičiantis aviacijos sezonams veiklai suteikia toliau sėkmingai įgyvendinamas rizikos pasidalinimo skatinimo modelis. Tvarios partnerystės su oro linijomis leidžia suformuoti ir vykdyti ilgalaikius bendrus verslo planus, pagrįstus rizikos pasidalinimo principu. Pagal šį modelį vykdomi reguliarūs skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio, tarp Vilniaus ir Lisabonos, tarp Vilniaus ir Hamburgo, taip pat – tarp Vilniaus ir Diuseldorfo.
Iš viso Lietuvos oro uostus su Vokietijos miestais žiemos sezonu jungs 8 kryptys. „Susisiekimas oru su Vokietija atspindi strateginę šalių partnerystę, svarbią tiek krašto apsaugai, tiek ekonominiams interesams“, – pastebi S. Bartkus. Negana to, Vokietija garsėja kaip įspūdingų kalėdinių tradicijų ir mugių šalis.
Mėgstantieji tradicines kalėdines muges taip pat gali planuoti keliones į Austrijos sostinę Vieną ir Belgijos sostinę Briuselį. O Lietuvos jungtį su Nyderlandų karalyste palaikys net trys maršrutai. Iš visų trijų Lietuvos oro uostų taip pat bus galima paprastai pasiekti Jungtinę Karalystę.
Norintieji pabėgti nuo rudens darganų ar anksčiau pajusti pavasario šilumą galės rinktis Pietų Europą – Italiją, Ispaniją, Kiprą ar Maltą.
Iš Vilniaus – ir paslidinėti Alpėse, ir pagulėti po palmėmis
Malonią šilumą pirmiausia žada ir naujas Vilniuje startuojantis vežėjas – oro bendrovė „flydubai“, kuri nuo spalio 27 dienos tris kartus per savaitę skraidins į Dubajų. S. Bartkus atkreipia dėmesį, kad Dubajus yra svarbus susisiekimo oru tarp skirtingų žemynų mazgas. Maršrutas Vilnius – Dubajus susisieja su kitos oro bendrovės „Emirates“ tinklu ir galimybėmis planuoti jungiamuosius skrydžius į daugiau nei 200 krypčių visame pasaulyje. Ypač išauga patogumas šaltuoju laikotarpiu iš Lietuvos keliauti į Afriką, Artimuosius Rytus, Pietryčių Aziją.
Krypčių iš Vilniaus žemėlapyje taip pat tvirtos Izraelio pozicijos, vyks užsakomieji skrydžiai į Egiptą, Turkiją ir Ispanijai priklausančią Tenerifę. Į šiltus kraštus keleiviai galės nukakti ir reguliariais skrydžiais, nes į Ispaniją siūlomos šešios jų kryptys, į Italiją – net septynios.
Kita vertus, dalis krypčių iš Vilniaus žiemos sezonu yra daugiausia skirtos slidinėjimo mėgėjams. Lengvai pasiekiami tampa Alpių slidinėjimo kurortai Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Lankytojų srauto iš Vilniaus tikisi sulaukti ir Sakartvelo kalnų kurortai, taip pat Krokuva Lenkijoje, iš kur – vos pora valandų traukiniu ir savo grožiu apglėbia Zakopanės apylinkės.
Keliaujantiems slidinėti vasario mėnesį, verta atkreipti dėmesį į Italijoje vyksiančias žiemos Olimpines žaidynes. Daugiau keliautojų tikėtina bus Italijos Milano Bergamo ir Malpensa oro uostuose, į kuriuos vyksta skrydžiai iš Vilniaus oro uosto.
O norintiems tikros Kalėdų pasakos Lietuvos oro uostai šią žiemą siūlo keliauti į Suomiją. Nuo gruodžio 12 dienos prasidės skrydžiai iš Vilniaus į Turku, greta sėkmingai vykdomų į sostinę Helsinkį.
Kalėdas siūlo sutikti su namiškiais
Stabili Kauno oro uosto orientacija žiemos aviacijos sezonu ir toliau bus Jungtinė Karalystė, tad keleiviams bus paprasta planuoti giminių ir namiškių lankymą ne vien šventiniu laikotarpiu. Belfastas, Bristolis, Edinburgas, Liverpulis, Londonas – visi šie miestai bus pasiekiami iš Kauno, o norintieji nuskristi į Airiją galės rinktis tarp skrydžių į Dubliną ir Šanoną.
Pasiilgę šilumos iš Kauno galės nuskristi į Malagą, Madridą ar Alikantę Ispanijoje, taip pat – į Pafosą Kipre.
Kelionėms iš Kauno su savarankišku persėdimu bus paranku toliau rinktis Kopenhagą, Stokholmą ar Briuselį – sostines, kurių oro uostai reikšmingai išplečia skrydžių žemėlapį.
Palangos oro uosto pasiūlą žiemos sezonu nuo gruodžio 10 dienos papildys kompanijos „Wizz Air“ skrydžiai į Norvegijos sostinę Oslą. Jie vyks du kartus per savaitę. Sklandžias verslo ar užsienyje dirbančių lietuvių keliones namo užtikrins tiesioginiai skrydžiai į Londoną, Dubliną, Amsterdamą, Kopenhagą. Skrydžiai į Kopenhagą ir į Rygą šį žiemos sezoną bus patys dažniausi iš Palangos oro uosto.
Augantis skrydžių dažnis – daugiau patogumo ir lankstumo
Didesnis skrydžių dažnis į Kopenhagą numatomas iš visų trijų – Vilniaus, Kauno ir Palangos – oro uostų. Lyginant su pernykščiu žiemos sezonu, padažnėję skrydžiai iš Lietuvos sostinės į Amsterdamą (14 skrydžių per savaitę), Helsinkį (28), Rygą (26) ir Varšuvą (36), pasak S. Bartkaus, yra vienas esminių pokyčių, atliepiančių ilgalaikę LTOU strategiją ir užtikrinančių didesnį patogumą keleiviams.
Žiemos skrydžių sezonas aviacijos pasaulyje prasideda spalio mėnesio pabaigoje. Kasmet pokyčius lemiantis sezoniškumas yra įprasta Europos aviacijos rutinos dalis, kai oro bendrovės peržiūri savo krypčių žemėlapius. Įprastai daugiau pokyčių vykdo žemų kainų oro linijų bendrovės – laikinai stabdo skrydžius tam tikromis kryptimis, pavyzdžiui, populiariomis vasarą, nes Pietų Europoje ir kitur žiemos metu atvėsta orai, o turizmas atslūgsta. Dėl to Lietuvos oro uostai ypač didelį dėmesį skiria susisiekimui su Europos sostinėmis, kurios dažnai tampa vartais į tolesnius kraštus.
Reguliarius skrydžius Lietuvoje žiemos sezonu numato vykdyti 14 oro bendrovių, iš kurių 10 yra tradicinės ir dar keturios – žemų kaštų oro bendrovės.