Vaikystės nuotraukoje – garsus Lietuvos vyras: ar pasakysite, kas jis?

TV3 laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ savo žiūrovus stebino ne tik netikėčiausiomis istorijomis, bet ir galimybe išvysti neregėtus žinomų žmonių vaikystės kadrus.
Ne vienam teko paspėlioti, koks žinomas vyras įamžintas ir šioje žavioje nuotraukoje.
Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžintas dizaineris Juozas Statkevičius.
Asmeninis gyvenimas
Juozas Statkevičius – vienas ryškiausių ir žinomiausių Lietuvos mados kūrėjų, savo talentu pelnęs pripažinimą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Dizaineris gimė 1968 m. spalio 15 d. Kaune, šiame mieste prabėgo ir jo vaikystė bei paauglystė. Anksti pajutęs polinkį į meną ir estetiką, Statkevičius pasirinko kostiumo dizaino studijas Vilniaus dailės akademijoje, kur formavosi jo unikalus kūrybinis braižas.
Profesinį kelią pradėjęs 1990-aisiais, jis netrukus pelnė publikos ir kritikų dėmesį. 1998 m. Vilniuje įkūrė savo vardo mados namus, kurie iki šiol išlieka vieni svarbiausių šalyje. Jo kolekcijos buvo pristatytos Paryžiaus, Berlyno, Maskvos mados savaitėse, o drabužius vilkėjo garsūs aktoriai, atlikėjai bei kitos pasaulio įžymybės.
