Archyviniame kadre – visiems žinomas Lietuvos vyras: ar atspėsite, kas jis?

Prieš kurį laiką TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodytas kadras, tapęs mįsle ne vienam žiūrovui. Jame buvo užfiksuotas žinomas Lietuvos vyras.
Kadras tapo mįsle
Kaip vėliau paaiškėjo, žavioje vaikystės nuotraukoje matomas aktorius, radijo laidų ir renginių vedėjas Aistis Mickevičius.
Aktorius Aistis Mickevičius Lietuvoje žinomas ne tik dėl savo aktorinių nuopelnų, tačiau turi ir ne visiems žinomą hobį – parfumerijos kūrimą.
Savo kelionę į kvapų pasaulį jis pradėjo prieš 15 metų. Tuo metu dirbdamas radijo stotyje, jis ieškojo naujų iššūkių ir veiklos, kuri galėtų pakeisti monotonišką kasdienybę. Jo meilė kvapams, atsiradusi dar vaikystėje, tapo lemtinga, kai jis nusprendė pasinerti į parfumerijos pasaulį.
„Prasidėjo prieš 15 metų, tada dar radijo stoty dirbau ir tiesiog, kadangi toks monotoniškas rutininis darbas, tai norėjosi kažką įdomesnio veikti. Pradėjau ieškoti veiklų, kadangi kvapai man buvo įdomūs nuo vaikystės, tiesiog taip susidėjo, kas virto parfumerija“, – prieš kurį laiką naujienų portalui tv3.lt pasakojo Aistis apie savo pirmuosius žingsnius į šią kūrybinę sritį.
Kvapai dažnai siejami su prisiminimais ir emocijomis, o Aistis tuo tikrai tiki. Jis tiki, kad parfumerija yra ne tik apie kvapų derinimą, bet ir apie žmogaus vidinį pasaulį.
Kai žmogus ateina pas jį kurti asmeninio kvapo, svarbiausia – įsigilinti į asmenybę ir suprasti, kas jam svarbu, kas su juo rezonuoja: „Visų pirma, jeigu ateina žmogus kurtis individualaus aromato, tai prieš tai mes daug kalbamės. Kadangi esu baigęs aktorinį meistriškumą, aš tą psichologinį portretą žmogaus galiu susidaryti, tas padeda atrasti aromatą per pokalbį su žmogumi.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.