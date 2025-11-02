 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Archyviniame kadre – vienas garsiausių Lietuvos žmonių: ar atpažįstate?

2025-11-02 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 11:25

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas garsus Lietuvos vyras. 

TV3 laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės" buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje kadaise įamžintas garsus Lietuvos vyras. 

14

Laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ parodytas kadras daugeliui tapo tikra mįsle. Laidos dalyviai iš pradžių nesitikėjo, kad šiame kadre įamžintas puikiai žinomas Lietuvos vyras. 

Vienas garsiausių Lietuvos žmonių

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžintas Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

Gitanas Nausėda gimė 1964 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje.

Baigęs mokyklą gimtajame mieste, jis įstojo į Vilniaus universitetą, kur 1987 m. baigė pramonės ekonomikos studijas Ekonomikos fakultete.

Vėliau tęsė akademinę karjerą – tapo Vilniaus universiteto dėstytoju, o 1993 m. apgynė daktaro disertaciją ekonomikos srityje.

1992–1993 m. tobulinosi Vokietijoje, Manheimo universitete, kur gilino žinias apie rinkos ekonomiką ir finansų sistemas.

Nuo 1994 m. Gitanas Nausėda dirbo Lietuvos banke, kur ėjo įvairias atsakingas pareigas, tarp jų – Pinigų politikos departamento direktoriaus pavaduotojo.

2000 m. jis perėjo į SEB banką, kur tapo vyriausiuoju ekonomistu ir prezidento patarėju.

Pirmą kartą Gitanas Nausėda buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu 2019 metų rinkimuose.

Antrą kartą Gitanas Nausėda buvo išrinktas Prezidentu 2024 metų rinkimuose.

2025-11-02 12:25
Lenino draugas.
Skaityti visus komentarus (14)
