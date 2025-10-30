Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kiek kitais metais uždirbs Nausėda, Ruginienė, Olekas, ministrai ir Seimo nariai?

2025-10-30 16:46
2025-10-30 16:46

Neseniai Vyriausybė patvirtino 2026 metų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį – 1798 eurus. Palyginti su šiuo metu galiojančiu pareiginės algos baziniu dydžiu, jis didėtų 0,7 proc. arba 12,6 euro.

Ruginienė ir Nausėda (nuotr. Elta)

Neseniai Vyriausybė patvirtino 2026 metų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį – 1798 eurus. Palyginti su šiuo metu galiojančiu pareiginės algos baziniu dydžiu, jis didėtų 0,7 proc. arba 12,6 euro.

19

Dėl to tapo aišku, kiek kitais metais uždirbs prezidentas, Seimo pirmininkas, premjerė, ministrai ar eiliniai Seimo nariai.

Jų algos teisės aktuose nustatomos pareiginės algos koeficientais, kurie yra dauginami iš minėto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavyzdžiui, prezidento Gitano Nausėdos alga yra 5,8 baziniai dydžiai. Taigi 2026 m. jis uždirbs 10 428,4 euro iki mokesčių (5,8 x 1798). Po jų tai bus 6 309,18 euro.

Premjerės Ingos Ruginienės atlyginimo koeficientas 4,9. Taigi jos alga kitąmet bus 8810,2 euro prieš mokesčius arba 5 330,17 euro po jų.

Ministrų atlyginimų koeficientas yra 4,3. Vadinasi, 2026 m. jie uždirbs po 7 731,4 euro prieš mokesčius arba 4 677,50 euro po jų.

Seimo pirmininko Juozo Oleko atlyginimo koeficientas ir alga atitinka premjerės. Tad kitąmet jis irgi uždirbs 8 810,2 euro prieš mokesčius arba 5 330,17 euro po jų.

Eilinių Seimo narių atlyginimų koeficientas yra 3,5. Taigi, kitais metais jų alga bus 6 293 eurai iki mokesčių arba 3 807,27 euro po jų.

Vilniaus miesto Valdo Benkunsko atlyginimo koeficientas yra irgi 3,5. Taigi jis uždirbs kaip eiliniai Seimo nariai.

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio atlyginimo koeficientas yra 3,4. Vadinasi, kitais metais jo alga bus 6 113,2 euro prieš mokesčius arba 3 698,49 euro po jų.

indeliai.lt

Vagys
Vagys
2025-10-30 17:09
Ir tiek,pensijas padidina 30 er
Atsakyti
Gerai dirba
Gerai dirba
2025-10-30 17:48
Inga Ruginienė LGBTQ+ bendruomenei davė pažadą: tos pačios lyties poros turi būti pripažintos šeimomis 2025-10-28 11:41 / šaltinis: ELTA
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
Į viršų