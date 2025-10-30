Kiek kitais metais uždirbs Nausėda, Ruginienė, Olekas, ministrai ir Seimo nariai?

Dėl to tapo aišku, kiek kitais metais uždirbs prezidentas, Seimo pirmininkas, premjerė, ministrai ar eiliniai Seimo nariai.
Jų algos teisės aktuose nustatomos pareiginės algos koeficientais, kurie yra dauginami iš minėto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.
Pavyzdžiui, prezidento Gitano Nausėdos alga yra 5,8 baziniai dydžiai. Taigi 2026 m. jis uždirbs 10 428,4 euro iki mokesčių (5,8 x 1798). Po jų tai bus 6 309,18 euro.
Premjerės Ingos Ruginienės atlyginimo koeficientas 4,9. Taigi jos alga kitąmet bus 8810,2 euro prieš mokesčius arba 5 330,17 euro po jų.
Ministrų atlyginimų koeficientas yra 4,3. Vadinasi, 2026 m. jie uždirbs po 7 731,4 euro prieš mokesčius arba 4 677,50 euro po jų.
Seimo pirmininko Juozo Oleko atlyginimo koeficientas ir alga atitinka premjerės. Tad kitąmet jis irgi uždirbs 8 810,2 euro prieš mokesčius arba 5 330,17 euro po jų.
Eilinių Seimo narių atlyginimų koeficientas yra 3,5. Taigi, kitais metais jų alga bus 6 293 eurai iki mokesčių arba 3 807,27 euro po jų.
Vilniaus miesto Valdo Benkunsko atlyginimo koeficientas yra irgi 3,5. Taigi jis uždirbs kaip eiliniai Seimo nariai.
Kauno mero Visvaldo Matijošaičio atlyginimo koeficientas yra 3,4. Vadinasi, kitais metais jo alga bus 6 113,2 euro prieš mokesčius arba 3 698,49 euro po jų.