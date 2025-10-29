Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės patarėjas: kultūros ministro kandidatūra – ne šios savaitės klausimas

2025-10-29 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 14:46

Šią savaitę posėdžiauti planuojanti socialdemokratų vadovybė nediskutuos dėl galimų kandidatų į kultūros ministrus, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS)

Šią savaitę posėdžiauti planuojanti socialdemokratų vadovybė nediskutuos dėl galimų kandidatų į kultūros ministrus, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

„Valdyboje bus kalbama apie krašto apsaugos ministro kandidatūrą. Kultūros ministro kandidatūra, ko gero, dar ne šios savaitės klausimas“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Dobrovolskas, akcentuodamas, kad tiek į kultūros, tiek į krašto apsaugos ministrus I. Ruginienė turi po keletą kandidatų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip premjerė ne kartą minėjo, tai yra socialdemokratų ministerija ir ministro paieškomis užsiima ji asmeniškai“, – akcentavo jis. 

ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybėje jau mėnesį trūksta kultūros ministro. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų, į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją.

Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

