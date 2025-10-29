Ruginienės patarėjas: kultūros ministro kandidatūra – ne šios savaitės klausimas

„Valdyboje bus kalbama apie krašto apsaugos ministro kandidatūrą. Kultūros ministro kandidatūra, ko gero, dar ne šios savaitės klausimas“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Dobrovolskas, akcentuodamas, kad tiek į kultūros, tiek į krašto apsaugos ministrus I. Ruginienė turi po keletą kandidatų.
„Kaip premjerė ne kartą minėjo, tai yra socialdemokratų ministerija ir ministro paieškomis užsiima ji asmeniškai“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybėje jau mėnesį trūksta kultūros ministro. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų, į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją.
Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
