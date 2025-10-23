Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: derybų su Baltarusija nebus

2025-10-23 08:57 / šaltinis: BNS
2025-10-23 08:57

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva į pasikartojančius oro erdvės pažeidimus kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos reaguos griežtai ir su Minsku nesiderės.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva į pasikartojančius oro erdvės pažeidimus kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos reaguos griežtai ir su Minsku nesiderės.

REKLAMA
3

„Su Baltarusija derybų nebus. Tai yra ne ta šalis, su kuria galima kalbėtis ir galima derėtis. Visi suprantame, kad didžiąją dalį balionų galima sulaikyti pačios Baltarusijos teritorijoje. Jeigu mūsų kaimyninė šalis to nepadaro, tai iš mūsų irgi turi būti atitinkama reakcija“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą įskrido keliasdešimt kontrabandinių balionų.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.

REKLAMA

Pasikartojus tokiai situacijai premjerė Inga Ruginienė žada visišką sienų uždarymą su Baltarusija. Numatomos ir kitos priemonės: atsakomybės už kontrabandinę veiklą griežtinimas, diskusijos su Lietuvos verslu dėl techninių būdų užkardyti tokių balionų patekimą į Lietuvą.

Pirmą kartą komentuodama masinį balionų įskridimą į Lietuvą, I. Ruginienė teigė norinti, „kad ir Baltarusija atsakingai žiūrėtų į šiuos įvykius, kad ir kokie politiniai santykiai“.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl to politikė sulaukė apžvalgininkų, politologų ir opozicijos kritikos, esą ji nesupranta, jog iš Minsko režimo tikėtis geros valios yra paprasčiausiai naivu.

„Tiesiog esu tokioj pozicijoj ir nori nenori, matyt, ką bepasakyčiau, tam tikrų situacijų neišvengsiu. Bet tai, ką darau – mano sprendimai ir veiksmai – rodo aiškų nusistatymą. Derybų su Baltarusija nebus ir jeigu matome veikimą prieš, jeigu matome, kad kontrabanda ir toliau laisvai keliauja per sieną, mūsų tarnybos reaguos griežtai ir čia ir dabar“, – aiškino premjerė.

„Tą žinutę aiškiai transliavau vakar ir transliuoju šiandien“, – pridūrė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Kaimyno nepakeisi
Kaimyno nepakeisi
2025-10-23 09:09
Kol nebus derybu, tai nieko gero ir nelaukite. USA ir Europai reikia trasu, o jie mat gelezinkeli, uosta blokuoja ir daro milijoninius nuostolius valstybei.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų