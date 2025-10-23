Ruginienė: derybų su Baltarusija nebus

„Su Baltarusija derybų nebus. Tai yra ne ta šalis, su kuria galima kalbėtis ir galima derėtis. Visi suprantame, kad didžiąją dalį balionų galima sulaikyti pačios Baltarusijos teritorijoje. Jeigu mūsų kaimyninė šalis to nepadaro, tai iš mūsų irgi turi būti atitinkama reakcija“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbė BNS, naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą įskrido keliasdešimt kontrabandinių balionų.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Pasikartojus tokiai situacijai premjerė Inga Ruginienė žada visišką sienų uždarymą su Baltarusija. Numatomos ir kitos priemonės: atsakomybės už kontrabandinę veiklą griežtinimas, diskusijos su Lietuvos verslu dėl techninių būdų užkardyti tokių balionų patekimą į Lietuvą.
Pirmą kartą komentuodama masinį balionų įskridimą į Lietuvą, I. Ruginienė teigė norinti, „kad ir Baltarusija atsakingai žiūrėtų į šiuos įvykius, kad ir kokie politiniai santykiai“.
Dėl to politikė sulaukė apžvalgininkų, politologų ir opozicijos kritikos, esą ji nesupranta, jog iš Minsko režimo tikėtis geros valios yra paprasčiausiai naivu.
„Tiesiog esu tokioj pozicijoj ir nori nenori, matyt, ką bepasakyčiau, tam tikrų situacijų neišvengsiu. Bet tai, ką darau – mano sprendimai ir veiksmai – rodo aiškų nusistatymą. Derybų su Baltarusija nebus ir jeigu matome veikimą prieš, jeigu matome, kad kontrabanda ir toliau laisvai keliauja per sieną, mūsų tarnybos reaguos griežtai ir čia ir dabar“, – aiškino premjerė.
„Tą žinutę aiškiai transliavau vakar ir transliuoju šiandien“, – pridūrė ji.
