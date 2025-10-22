Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: Šakalienė sąmoningai nori diskredituoti gynybos finansavimą

2025-10-22 15:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 15:36

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad darbą paliekančios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės sprendimas paviešinti dokumentus, kuriuose pateikti negalutiniai gynybos biudžeto skaičiavimai – diskredituoja gynybos finansavimą. Anot Vyriausybės vadovės, D. Šakalienės pareiškimai įrodo, kad sprendimas atleisti ministrę iš pareigų buvo teisingas. 

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Nežinau, kaip pavadinti tą veiksmą, kuomet tu sąmoningai nori diskredituoti gynybos finansavimą tai yra nepateisinama ir tai tik įrodo, kad šiandien ryte priimtas sprendimas buvo teisingas“, – Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.

Po premjerės ir prezidento susitikimo, socialiniame tinkle „Facebook“ D. Šakalienė teigė, kad pradinis gynybos finansavimas nesiekė Valstybės gynimo tarybos (VGT) nustatytos 5 proc. ribos ir pateikė tą pagrindžiančius dokumentus. Premjerės teigimu, tokie politikės veiksmai yra nesąžiningi, nes, kaip pabrėžia Vyriausybės vadovė, biudžetas yra formuojamas iki pat paskutinės akimirkos.

„Operuoti skaičiais, kurie pateikti liepos ar birželio, ar anksčiau mėnesiais tai yra pirmi biudžeto planavimo etapai, tai yra net nesąžininga (...). Taip, biudžetas yra formuojamas iki paskutinės minutės. Kol jis neatėjo ant Vyriausybės posėdžių stalo, jis yra tikslinamas visose srityse, ne tik gynyboje. Visada kviečiu žiūrėti paskutinį, galutinį variantą ir man labai gaila, kad žmonės, kurie dalyvavo šitame procese, kurie matė visus tuos skaičius šiandien operuoja visiškai kitokiais faktais“, – pabrėžė premjerė. 

Trečiadienį premjerė I. Ruginienė pateikė prezidentui D. Šakalienės atleidimo prašymą, popiet šalies vadovas pasirašė dekretą dėl politikės atleidimo. 

Kilus įtampoms su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų. Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D. Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.

ELTA primena, kad kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

