TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kas galėtų pakeisti Šakalienę

2025-10-22 10:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 10:44

Premjerei Ingai Ruginienei trečiadienį paskelbus apie krašto apsaugos ministrės atstatydinimą, vienu realiausiu kandidatu pakeisti Dovilę Šakalienę yra šiuo metu viceministro pareigas einantis Karolis Aleksa. Tai Eltai patvirtino informuoti šaltiniai. 

Trečiadienį į Prezidentūrą premjerė I. Ruginienė atvyko su labai aiškia žinia prezidentui – D. Šakalienės Vyriausybėje, kaip ministrės, nebeliks. Gerai informuotų šaltinių teigimu, socialdemokratė buvo pasiruošusi nebereaguoti ir į prezidento Gitano Nausėdos bandymus ją perkalbėti.

Po pusvalandį trukusio susitikimo su šalies vadovu I. Ruginienė žurnalistams užtikrintai pareiškė, kad teiks D. Šakalienės atstatydinimo raštą.

„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu, iš karto po to atkeliaus ir raštiškas mano teikimas“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė I. Ruginienė, akcentuodama, kad pasitikėjimą bendrapartiete sugriovė melas.

„Visada sakiau, kad atvirumas atidarys bet kokias duris. Niekada nebaudžiau už klaidas, nes visi žmonės daro klaidų, bet negaliu susitaikyti su tuo, kad yra meluojama“, – kalbėjo I. Ruginienė.

ELTA primena, kad D. Šakalienė antradienį pranešė nusprendusi trauktis iš ministrės posto. Ji teigė nejaučianti nei premjerės, nei socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.

Tos pačios dienos popietę prezidentas buvo susitikęs su socialdemokratų kritikos smaigalyje atsidūrusia D. Šakaliene. Vis tik, kaip žurnalistus informavo G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, politikės paprašyta kol kas neteikti premjerei atsistatydinimo prašymo – pasak jo, norima išgirsti ir I. Ruginienės paaiškinimus. Be to, patarėjas aiškino, kad kol kas ministrė pirmininkė nėra aiškiai pareiškusi nepasitikėjimo D. Šakaliene.

Kaip skelbta, įtampos tarp D. Šakalienės ir I. Ruginienės kilo praėjusią savaitę, kai paaiškėjo, jog KAM vyko neoficialus susitikimas su nuomonės formuotojais ir visuomenininkais. Susitikimo metu ministerijos atstovai esą tvirtino, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.

Rici
Rici
2025-10-22 10:49
Tai jeigu liuosuoja del melo ir nepasitikejimo,Sakalienei nepriklauso iseitine.Paziuresim
Atsakyti
saunuole
saunuole
2025-10-22 10:51
premjere kas atleido netinkama ministre
Atsakyti
Sekantis
Sekantis
2025-10-22 10:58
Nuosėdos budrys turi skristi iš URM.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
