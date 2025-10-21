Kalendorius
Premjerė: Šakalienė man dar neįgarsino sprendimo trauktis iš pareigų

2025-10-21 15:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 15:09

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė jos dar neinformavo apie sprendimą atsistatydinti. 

Inga Ruginienė, Dovilė Šakalienė (tv3.lt koliažas)

1

„Man šio sprendimo ji dar neįgarsino. Palikime ministrei įgarsinti, tada galėsiu atsakyti į klausimus“, – žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė. 

Vyriausybės vadovė sako kol kas pati susitikti su D. Šakaliene neplanuojanti. Visgi, pasak jos, jei ministrė iš tiesų atsistatydintų – socialdemokratai rastų kandidatą į politikės vietą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad tai yra mūsų, socialdemokratų, ministerija. Jeigu ministrė tikrai atsistatydina – būsime pasirengę“, – kalbėjo I. Ruginienė.

„Kol kas tikrai neplanavome, jeigu bus toks poreikis – aš visada pasirengusi susitikti“, – paklausta, ar dar kalbėsis su ministre, atsakė premjerė.

Apie tai, kad ketina pasitraukti iš pareigų, D. Šakalienė žurnalistus informavo antradienį.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.

Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.

Savo ruožtu pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą. Be to, po susitikimo su ministre premjerė pranešė, kad iš nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos nebe KAM, o Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos.

Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).

Po pokalbio su premjere D. Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.

