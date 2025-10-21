Kalendorius
Lietuva > Aktualijos

Leiputės nuomone, Šakalienė galėtų tęsti darbus: padaryta klaidų, tikiuosi, jos nesikartos

2025-10-21 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 10:28

Kilus įtampoms tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė mano, kad ministrė gali tęsti darbus. 

Orinta Leiputė (I. Gelūno nuotr.) BNS Foto

Kuis įtampoms tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė mano, kad ministrė gali tęsti darbus. 

„Šie pasikalbėjimai, konfliktinė situacija gali turėti įvairius sprendimus. Vienas iš jų, kad dirbama toliau. Buvo padaryta tam tikrų klaidų, tikiuosi, kad jos nesikartos“, – žurnalistams Seime teigė O. Leiputė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad taip“, – paklausta, ar ministrė galėtų tęsti darbus atsakė ji.

Politikės teigimu, šią situaciją aptarė ir socialdemokratų frakcija. 

„Mes aptarėme šį klausimą, kadangi dalis informacijos buvo viešojoje erdvėje vakar. Šiandien susitikę, po savaitgalio, be abejo, mes pasidalinome nuomonėmis, uždavėme vieni kitiems klausimus ir padiskutavome“, – kalbėjo O. Leiputė.

„Manau, kad premjerė su ministre priims sprendimus tokius, kokius matys naudingiausius šiai situacijai. Detalių negaliu komentuoti, nes jų visų nežinau, pokalbyje vakar dienos nedalyvavau“, – pabrėžė ji. 

Kaip skelbta, pirmadienį su krašto apsaugos ministre D. Šakaliene susitikusi premjerė I. Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. 

Vyriausybės vadovė tuomet teigė, kad D. Šakalienė turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą. Taip pat, pažymėjo I. Ruginienė, nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijos.

Praėjusią savaitę paaiškėjo, jog KAM vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte.

Netrukus krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tačiau detaliau jų nekomentavo.

Sprendimas surengti tokį susitikimą sulaukė kritikos iš socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus bei ministrės pirmininkės I. Ruginienės. Vėliau abu politikai teigė, kad D. Šakalienės pasiteisinimai neva ji apie vykusį susitikimą nežinojo – jų neįtikino. 

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.

