Ruginienė apie kultūros ministro paieškas: didesnis prioritetas – rasti naują KAM vadovą

„Dabar jau taip atsitiko, kad krašto apsauga bus didesnis prioritetas negu kultūra, kad ir kaip tai skambėtų, bet šitai ministerijai ministras atsiras tikrai labai greitai. Na, o su kultūra – aš labai tikiuosi irgi, kad netruksiu ir kuo greičiau surasiu sprendimą“, – trečiadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, po kilusių įtampų, premjerė Inga Ruginienė prezidentui teiks krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atstatydinimo raštą. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eis Vidaus reikalų ministerijai (VRM) vadovaujantis Vladislavas Kondratovičius.
Užsitęsus kultūros ministro paieškoms, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius trečiadienį sakė, kad premjerė I. Ruginienė į kultūros ministro poziciją turi kelis kandidatus, su kuriais ketina pasikalbėti.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
