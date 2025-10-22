Kalendorius
8
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: svarbu kartu parinkti tinkamą krašto apsaugos ministrą

2025-10-22 09:51 / šaltinis: BNS
2025-10-22 09:51

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad per susitikimą su šalies vadovu Inga Ruginienė perdavė, kad nepasitiki krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir darbas su ja nebeįmanomas.

Dovilė Šakalienė BNS Foto

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad per susitikimą su šalies vadovu Inga Ruginienė perdavė, kad nepasitiki krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir darbas su ja nebeįmanomas.

8

Pasak šalies vadovo patarėjo, dabar svarbu rasti tinkamą kandidatą pakeisti D. Šakalienę.

„Kalbant apie krašto apsaugos ministrę, iš premjerės mes sulaukėme nuomonės, kad pasitikėjimas yra prarastas. Kadangi jo nėra, bendras darbas nėra galimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet šioje vietoje noriu pabrėžti, kad svarbu kartu parinkti tinkamą krašto apsaugos ministrą“, – teigė jis.

Anot šalies vadovo patarėjo, tiek prezidentui, tiek premjerei gynybos biudžetas yra „absoliutus prioritetas“.

„Sprendimas Vyriausybėje priimtas ir jis yra istorinis, mes, Prezidentūra, esame dėkingi Vyriausybei, labai tikimės, kad tai bus lygiai tas pats biudžetas bus patvirtintas Seime“, – kalbėjo D. Matulionis.

„Tai nėra tik mūsų nacionalinio saugumo klausimas, tai ir mūsų tarptautinio įvaizdžio klausimas“, – sakė jis.

D. Šakalienė antradienį pranešė parengusi atsistatydinimo pareiškimą, tačiau prezidentas jos paprašė nepriimti tokio sprendimo, kol šis apie tai nepasikalbės su ministre pirmininke. Pati ministrė susitikimo su šalies vadovu antradienį nekomentavo.

Planus palikti Krašto apsaugos ministeriją socialdemokratė argumentavo tuo, jog nebeturi premjerės ir partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.

Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.

I. Ruginienė taip pat nušalino Krašto apsaugos ministeriją nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.

D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Gana yra gana
Gana yra gana
2025-10-22 10:16
Gal jau gana skyrimų tų kartu? Nuo tų skyrimų kartu su Nausėda visai Lietuvai pasidaro kartu.
Atsakyti
GAL
GAL
2025-10-22 10:08
TEGU gerb. PATARĖJAS IR PATARIA , KAD PONAS IŠ DEBESŲ NEBESIKIŠTŲ,NES SMIRDA INTERESAIS
Atsakyti
Darželio auklėtoja
Darželio auklėtoja
2025-10-22 10:25
Gana yra gana. Prezidentui reikia ant nusiraminimo kėdutės pritūpti ir nervus raminančios arbatėlės išgerti. Kaip nors apsaeisim ir be jo rūpestėlio dėl ministrų skyrimo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
