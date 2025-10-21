Prezidentūra: gynybos pramonės nesivystys, jei prie to neprisidės Krašto apsaugos ministerija

„Be abejo, jokia gynybos pramonės nesivystys, jeigu prie to neprisidės Krašto apsaugos ministerija. Čia yra svarbiausia ir produktų testavimas, ir konsultacijos, ir ilgalaikių pirkimų įsigijimų tendencijos. Visa šita informacija ir bendradarbiavimas yra svarbus vystant gynybos pramonę. Tai visos ministerijos ir toliau dalyvaus“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė V. Augustinavičius.
„Matyt, esmė yra ne konkrečios ministerijos, o gynybos pramonės politikos turinys. Jeigu vis dėlto keičiasi ministerijų rolės ir atsakomybės, galbūt greitu metu išgirsime, kas gynybos pramonei iš to bus geriau“, – pridūrė jis.
Visgi prezidento patarėjas pažymi, kad jau ir šiuo metu gynybos pramonės srityje dirba kelios ministerijos. Anot jo, vokiečių amunicijos gamintojas „Rheinmetall“ turi bendrą įmonę su „EPSO-G“, o tai yra Energetikos ministerijos sritis, kadangi jai priklauso pastarosios bendrovės akcijų paketas.
Taip pat, tęsė V. Augustinavičius, amerikiečių gamintojo „Northrop Grumman“ bendras projektas su Giraitės šaudmenų gamykla patenka Finansų ministerijos, kaip akcininko, atsakomybei. Tuo metu žemės sklypo paieška ir administracinės naštos mažinimas yra svarbus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos laukas, sakė jis.
„Šiose ministerijose jau veikia tam tikros iniciatyvos, susijusios su gynybos pramonės vystymu“, – nurodė šalies vadovo patarėjas.
„Prezidento nuomone, svarbiausia yra pats dėmesys gynybos pramonei. Jis turi išlikti, turi didėti, nes stipri vietinė gynybos pramonė prisideda prie valstybės saugumo ir prie strateginio apsirūpinimo“, – akcentavo V. Augustinavičius.
Kaip jau buvo skelbta, premjerė I. Ruginienė pirmadienį pareiškė atiduodanti gynybos pramonės klausimus kuruoti Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms. Šį sprendimą Vyriausybės vadovė paskelbė po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.
Tarp D. Šakalienės ir premjerės I. Ruginienės įtampa kilo po to, kai paaiškėjo, kad KAM vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte.
I. Ruginienė pirmadienį po susitikimo su ministre pareiškė, kad pasitikėjimas KAM vadovaujančia socialdemokrate yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad D. Šakalienei buvo užduota įvairių klausimų apie gynybos pramonę, darbą ministerijoje, sąsajas su verslu. Atsakymus premjerė tikisi gauti dar šią savaitę.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
