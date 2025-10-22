Prezidentūroje – Nausėdos ir Ruginienės susitikimas: aptars situaciją dėl Šakalienės

Pokalbio išvakarėse ministrė pirmininkė teigė su šalies vadovu aptarsianti susiklosčiusią situaciją Krašto apsaugos ministerijoje (KAM).
„Jo patirtis ir nuomonė tikrai labai svarbi, išklausysiu ir jo argumentus“, – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
D. Šakalienė antradienį pranešė nusprendusi trauktis iš ministrės posto. Ji teigė nejaučianti nei premjerės, nei socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.
Tos pačios dienos popietę prezidentas buvo susitikęs su socialdemokratų kritikos smaigalyje atsidūrusia D. Šakaliene. Vis tik, kaip žurnalistus informavo G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, politikės paprašyta kol kas neteikti premjerei atsistatydinimo prašymo – pasak jo, norima išgirsti ir I. Ruginienės paaiškinimus. Be to, „Žinių radijui“ patarėjas aiškino, kad kol kas ministrė pirmininkė nėra aiškiai pareiškusi nepasitikėjimo D. Šakaliene.
Kaip skelbta, įtampos tarp D. Šakalienės ir I. Ruginienės kilo praėjusią savaitę, kai paaiškėjo, jog KAM vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Susitikimo metu ministerijos atstovai esą tvirtino, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Pirmadienį I. Ruginienė aptarė situaciją KAM su D. Šakaliene – po politikių susitikimo premjerė neslėpė, kad „pasitikėjimas (krašto apsaugos ministre – ELTA) tikrai yra sušlubavęs“. Taip pat Vyriausybės vadovė užsiminė, kad KAM vadovė turėtų atsakyti į klausimus ir dėl ministerijos mikroklimato.
Be to, premjerė nusprendė gynybos pramonės klausimų kuravimą iš KAM atsakomybės lauko perleisti Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms.
Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
