Sinkevičius: Šakalienė susitiks su Nausėda

„Kiek žinau, šiandieną lankysis pas prezidentą. Tai, matyt, kad šis klausimas tikrai per šią savaitę gal net ir neišsispręs niekaip“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
Visgi socialdemokratų lyderis pabrėžia, kad būtent premjerė Inga Ruginienė gali spręsti, ar pasitiki Ministrų kabineto nariais.
„Vyriausybės pirmininkė, premjerė formuoja savo komandą ir ji sprendžia dėl pasitikėjimo savo kabineto nariais“, – pabrėžė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!