TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: Šakalienė susitiks su Nausėda

2025-10-21 10:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 10:21

Premjerės nepasitikėjimo sulaukusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė antradienį susitiks su prezidentu, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas

Premjerės nepasitikėjimo sulaukusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė antradienį susitiks su prezidentu, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

6

„Kiek žinau, šiandieną lankysis pas prezidentą. Tai, matyt, kad šis klausimas tikrai per šią savaitę gal net ir neišsispręs niekaip“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.

Visgi socialdemokratų lyderis pabrėžia, kad būtent premjerė Inga Ruginienė gali spręsti, ar pasitiki Ministrų kabineto nariais.

„Vyriausybės pirmininkė, premjerė formuoja savo komandą ir ji sprendžia dėl pasitikėjimo savo kabineto nariais“, – pabrėžė jis.

