Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Iš gimtadienį švenčiančio Juozo Statkevičiaus – jautrus kreipimasis: „Kai kurie pravirkdo“

2025-10-15 19:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 19:09

Spalio 15-ąją savo gimtadienį švenčia garsus Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius. Šia proga vyras gauna kalnus širdį virpinančių sveikinimų.

Juozo Statkevičiaus kūrybos pristatymas (nuotr. BNS)
53

Spalio 15-ąją savo gimtadienį švenčia garsus Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius. Šia proga vyras gauna kalnus širdį virpinančių sveikinimų.

REKLAMA
0

Padėka už juos jis išreiškė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Juozo Statkevičiaus kūrybos pristatymas (nuotr. BNS)
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozo Statkevičiaus kūrybos pristatymas (nuotr. BNS)

Dėkojo už jautrius žodžius

Prie savo nuotraukų dizaineris rašė: 

„Ačiū visiems už sveikinimą ir atsiprašau, jaigu kažkam nespėju padėkoti! Labai esu dėkingas ir, vis dėlto, labai malonu, kad tiesiog net ne jūra, o vandenynas sveikinimų!

Ačiū už palinkėjimus, kai kurie labai prajuokina, o kai kurie pravirkdo! Ačiū visiems, kad mane prisimenate! Kas aš be jūsų! Myliu iš širdies!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų