Moksleivių atostogos – jau netrukus: kiek dėl to pabrangs kelionės?

Vis tik atostogų kaina priklauso nuo to, kaip anksti pavyksta jas suplanuoti. Kelionių organizatoriai skaičiuoja, kad per moksleivių atostogas kelionių kainos išauga apie 8 proc.
Tad, jei artimiausioms moksleivių atostogoms kelionės suplanuoti nepavyko, verta pasitikrinti, kada vaikai neis į mokyklą 2026 ir 2027 mokslo metais.
Kiek kainuoja kelionės per moksleivių atostogas
Netrukus – lapkričio 1–9 d. – moksleiviai bus išleisti 9 dienų trukmės rudens atostogoms.
Tuo metu didžiausio Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė atkreipia dėmesį, kad ruduo yra vienas populiariausių atostogų sezonų.
Ji neslepia, kad kelionės per moksleivių atostogas kainuoja daugiau nei kitomis rudens savaitėmis.
Pašnekovė skaičiuoja, kad vidutinė kelionės kaina šiemet – apie 1 050 eurų vienam asmeniui, o t. y. apie 8 proc. daugiau nei įprastą rudens savaitę.
Pvz., spalio mėnesio kainų vidurkis yra 970 eurų, o pernai buvo 890 eurų.
Tačiau I. Aukštuolytė pabrėžia, kad kainų skirtumą labiausiai jaučia tie, kurie keliones perka paskutinę minutę – planuojantys iš anksto dažnai išvengia sezono kainų šuolio ir pasinaudoja išankstinių rezervacijų privalumais.
„Kainų augimas atrodo nuosaikus, nes didžioji dalis kelionių buvo įsigyta išankstinių pardavimų metu, kai kainos – pačios patraukliausios.
Lietuviai moka iš anksto, o tai leidžia ne tik sutaupyti, bet ir užsitikrinti geriausius pasiūlymus. Perkantiems paskutinę minutę šiam laikotarpiui taikomos gerokai didesnės kainos“, – kalbėjo „Tez Tour“ atstovė.
Kelionės per moksleivių atostogas – beveik išpirktos
I. Aukštuolytės teigimu, moksleivių rudens atostogos – ryškiausias šio laikotarpio pikas: „Kelionių paketai yra išparduodami itin greitai, nes moksleivių tėvai iš anksto skuba suplanuoti šias atostogas.
Lapkričio 1–9 d. kelionių paklausa išauga maždaug dvigubai, lyginant su įprastomis rudens savaitėmis. Pastebime, kad šeimos dažniausiai renkasi patikrintas kryptis, kuriose ne tik šilta, bet ir patogu keliauti su vaikais.“
Pašnekovė atskleidė, kad greičiau nei po mėnesio būsimų moksleivių atostogų metu jau išpirkta apie 85 proc. suplanuotų kelionių: „Tai rodo, kad šis laikotarpis iš tiesų yra vienas greičiausiai rezervuojamų.“
Ji vardijo, kad per moksleivių rudens atostogas Turkija išlieka populiariausia kryptimi dėl šiltos (22–26 °C) temperatūros, gero kainos ir kokybės santykio.
Tačiau I. Aukštuolytė atkreipia dėmesį, kad kai kurie Turkijos viešbučiai lapkritį baigia vasaros sezoną ir gali apriboti tam tikras paslaugas. Tad rekomenduojama rinktis viešbučius, kurie veikia visus metus.
Kitos lietuvių mėgstamos kelionių kryptys
Kita itin lietuvių, o ypač – šeimų mėgstama kryptis, yra Egiptas: „Hurgada ir Šarm aš Šeichas siūlo puikų orą – temperatūra dažnai viršija 28°C, o viešbučiai čia veikia visus metus, todėl nereikia nerimauti dėl sezoniškumo.
Egiptas ypač tinkamas keliaujant su mažais vaikais, dauguma viešbučių siūlo platų pramogų spektrą: vandens parkus, vaikų klubus, animatorių programas.“
Pasak „Tez Tour“ atstovės, puikus pasirinkimas rudenį yra ir Tenerifė bei Malaga
„Tenerifėje klimatas – subtropinis, todėl net ir lapkritį galima tikėtis saulės ir šilumos. Šios kryptys ypač tinkamos šeimoms ne tik su mažamečiais, bet ir su vyresniais vaikais, nes be poilsio prie jūros gali pasiūlyti pramogų ir kultūrinių bei gamtos pažinimo veiklų.
Taip pat patrauklus pasirinkimas šeimoms ir su vyresniais vaikais ar paaugliais yra Portugalijai priklausanti Madeira. Ši Atlanto vandenyno sala siūlo ne tik švelnų klimatą, bet ir aktyvias pramogas: žygius, gamtos pažinimą, vandens sportą“, – vardijo pašnekovė.
Ji pridūrė, kad, nors vietos į Dubajų – jau seniai išpirktos, verta paminėti ir jį, kadangi tai – viena iš tų krypčių, kur yra garantuota šiluma ir aukščiausios kokybės paslaugos:
„Kelionė į Dubajų gali būti puiki patirtis šeimoms, ieškančioms prabangos ir įspūdžių, tačiau dėl didelės paklausos rekomenduojame keliones planuoti iš anksto.“
Moksleivių atostogos 2025–2026 mokslo metais
Moksleivių žiemos (Kalėdų) atostogos truks 12 dienų, t. y. nuo 2025 m. gruodžio 24 d. iki 2026 m. sausio 4 d.
Vėlesnių žiemos atostogų moksleiviai bus išleidžiami 9 dienoms, t. y. 2026 m. vasario 14–22 d.
Tuo metu 2026 m. pavasario (Velykų) atostogos moksleiviams tęsis 9 dienas, nuo kovo 28 d. iki balandžio 6 d.
1–4 klasių moksleiviams vasaros atostogos prasidės birželio 9 d., vyresniems moksleiviams – birželio 15 d. ir baigsis rugpjūčio 31 d.
Moksleivių atostogos 2026–2027 mokslo metais
2026 m. rudens atostogos moksleiviams tęsis 9 dienas, t. y. nuo spalio 31 d. iki lapkričio 8 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos truks 11 dienų, nuo 2026 m. gruodžio 24 d. iki 2027 m. sausio 3 d.
Kitos žiemos atostogos tęsis 9 dienas ir bus vasario 13–21 d.
O 2027 m. pavasario (Velykų) atostogos truks 9 dienas, t. y. nuo kovo 27 d. iki balandžio 4 d.