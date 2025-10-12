Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Avilianijų bendrovė: pavogti klientų duomenys atsidūrė internete

2025-10-12 12:35 / šaltinis: BNS / aut.
Australijos oro bendrovė „Qantas“ sekmadienį pranešė, kad šiais metais per didelę kibernetinę ataką pavogti 5,7 mln. klientų duomenys buvo paskelbti internete.

Oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Šis informacijos nutekinimas, kaip pranešama, paveikė dešimtis įmonių.

Liepos mėnesį „Qantas“ teigė, kad įsilaužėliai nusitaikė į vieną iš jos klientų kontaktų centrų, įsilauždami į trečiosios šalies naudojamą kompiuterinę sistemą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie užsitikrino prieigą prie neskelbtinos informacijos, tokios kaip klientų vardai, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai ir gimimo datos, pranešė Australijos bendrovė.

Tuo metu „Qantas“ pabrėžė, kad kreditinių kortelių duomenys ir pasų numeriai sistemoje nebuvo saugomi.

Naujienų agentūros AFP žiniomis, minima trečioji šalis yra programinės įrangos įmonė „Salesforce“, kuri praėjusią savaitę pranešė turinti informacijos apie programišių veiksmus.

Įsilaužėliai taip pat gavo pavogtus duomenis iš dešimčių kitų bendrovių, įskaitant „Disney“, „Google“, IKEA, „Toyota“, „McDonald's“ ir oro linijas „Air France“ bei KLM.

„Qantas“ yra viena iš daugelio pasaulio bendrovių, kurių duomenis kibernetiniai nusikaltėliai paviešino po liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento, kai klientų duomenys buvo pavogti per trečiosios šalies platformą“, – teigiama bendrovės pranešime.

„Padedami kibernetinio saugumo ekspertų, tiriame, kokie duomenys buvo paviešinti“, – pridūrė bendrovė.

