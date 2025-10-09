„airBaltic“ vykdys daugiau skrydžių iš Lietuvos: bus ir naujas maršrutas

Pasak Latvijos oro linijų, vykdant šią plėtrą, Vilniuje bus bazuojamas papildomas orlaivis, taip padidinant jų skaičių iki trijų.
Šis pokytis leis padidinti skrydžių dažnumą keliais maršrutais, įskaitant Malagą, Miuncheną, Nicą, Palmą de Maljorką ir Paryžių.
Be to, „airBaltic“ pradės naują maršrutą tarp Kauno ir Rygos, kuris bus vykdomas penkis kartus per savaitę.
„Mes ketiname čia likti – plėsime savo tinklą ir užtikrinsime, kad svarbūs skrydžiai į Lietuvą ir Baltijos šalis liktų patikimos Baltijos oro linijos rankose. 2026 m. vasaros sezonas bus dar vienas žingsnis pirmyn siekiant patenkinti augančią paklausą ir prisidėti prie regiono plėtros“, – pranešime cituojamas „airBaltic“ tinklo valdymo viceprezidentas Mantas Vrubliauskas.
Iš viso 2026 m. vasaros sezono metu „airBaltic“ sujungs Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną ir Palangą – su daugiau nei 20 tiesioginių maršrutų, taip pat siūlys sklandžius persėdimus per Rygą į daugiau nei 80 miestų Europoje ir už jos ribų.