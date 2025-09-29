Bankrutuoja iš Vilniaus keliomis kryptimis skraidžiusios „PLAY“ oro linijos

„Mieli keleiviai, „PLAY“ nutraukia operacijas ir visi skrydžiai yra atšaukiami. Maloniai patariame jums patikrinti kitas oro linijas, jei buvote suplanavę kelionę su mumis. Kai kurie vežėjai gali pasiūlyti specialius „gelbėjimo pasiūlymus“, atsižvelgiant į susidariusias sąlygas“, – rašo bendrovė pranešime.
Pasak „PLAY“, dėl pinigų grąžinimo už bilietus, kurie buvo užsakyti naudojantis banko kortelėmis, reikėtų kreiptis į savo banką. Jei skrydis yra dalis kelionės paketo – bendrovė susisiekti su paslaugą teikiančia kelionių agentūra.
„Mes nuoširdžiai atsiprašome dėl sukeltų nepatogumų ir dėkojame jums už supratingumą“, – apibendrino aviakompanija.
„PLAY airlines“ keleivius iš Vilniaus skraidino pirmyn bei atgal iš Islandijos sostinės Reikjaviko bei Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) – Baltimorės miesto Merilando valstijoje.
