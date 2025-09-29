Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas

Bankrutuoja iš Vilniaus keliomis kryptimis skraidžiusios „PLAY“ oro linijos

2025-09-29 14:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 14:47

Bankrutuoja iš Vilniaus oro uosto (VNO) skraidžiusi islandiška pigių skrydžių aviakompanija „PLAY airlines“, o visi jos siūlyti skrydžiai – atšaukti. Apie bendrovės valdybos sprendimą nutraukti veiklą pranešė pati aviakompanija.

Vilniaus oro uostas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Vilniaus oro uostas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

„Mieli keleiviai, „PLAY“ nutraukia operacijas ir visi skrydžiai yra atšaukiami. Maloniai patariame jums patikrinti kitas oro linijas, jei buvote suplanavę kelionę su mumis. Kai kurie vežėjai gali pasiūlyti specialius „gelbėjimo pasiūlymus“, atsižvelgiant į susidariusias sąlygas“, – rašo bendrovė pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak „PLAY“, dėl pinigų grąžinimo už bilietus, kurie buvo užsakyti naudojantis banko kortelėmis, reikėtų kreiptis į savo banką. Jei skrydis yra dalis kelionės paketo – bendrovė susisiekti su paslaugą teikiančia kelionių agentūra.

„Mes nuoširdžiai atsiprašome dėl sukeltų nepatogumų ir dėkojame jums už supratingumą“, – apibendrino aviakompanija.

„PLAY airlines“ keleivius iš Vilniaus skraidino pirmyn bei atgal iš Islandijos sostinės Reikjaviko bei Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) – Baltimorės miesto Merilando valstijoje.

