Bankrutuojanti statybos įmonė „Kvėdarsta“ atleidžia visus 60 darbuotojų

Apie planuojamą darbuotojų atleidimą bendrovė pranešė Užimtumo tarnybai.
Pasak tarnybos, įmonė visus darbuotojus planuoja atleisti spalio 7-ąją.
Daugiausia bus atleista sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojų (10), statybininkų montuotojų ir panašių profesijų darbininkų (9), žemės darbų ir panašių mašinų operatorių (9). Taip pat darbo neteks penki statybos vadovai.
BNS rašė, kad Klaipėdos apygardos teismą „Kvėdarstos“ bankroto bylą iškėlė rugsėjo 4 dieną jos direktoriaus Dariaus Navardausko prašymu.
Jis teismui aiškino, kad išaugus statybinių medžiagų ir darbų kainoms įmonės vykdomi dideli ilgalaikiai projektai tapo nuostolingi.
D. Navardausko teigimu, šiuo metu įmonė yra skolinga 1,1 mln. eurų, iš kurių nesumokėtas atlyginimams darbuotojams – 173,4 tūkst. eurų, Valstybinei mokesčių inspekcijai – 172,2 tūkst. eurų, „Sodrai“ – 109,5 tūkst. eurų, tiekėjams – 655,2 tūkst. eurų.
Šiuo metu vyksta 10 teismų procesų, kuriais tiekėjai iš „Kvėdarstos“ bando prisiteisti skolas.
Registrų centro duomenimis, 2024 metais „Kvėdarsta“ gavo 4 mln. eurų pajamų – 28,8 proc. mažiau nei 2023 metais (5,6 mln. eurų), ji patyrė 741,8 tūkst. eurų grynąjį nuostolį (5,8 tūkst. eurų pelno).
Bendrovę valdo 16 fizinių asmenų.
