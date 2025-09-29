Kalendorius
TV3 naujienos

Vienoje Kauno statybviečių žuvo darbuotojas: skubiai pradėtas tyrimas

2025-09-29 10:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 10:57

Valstybinė darbo infekcija (VDI) pradėjo tyrimą dėl praėjusią savaitė vienoje Kauno statybviečių darbuotojo mirtimi pasibaigusio nelaimingo atsitikimo.

Statybos (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Valstybinė darbo infekcija (VDI) pradėjo tyrimą dėl praėjusią savaitė vienoje Kauno statybviečių darbuotojo mirtimi pasibaigusio nelaimingo atsitikimo.

0

Nelaimė Vyčio Kryžiaus gatvėje esančioje statybvietėje įvyko praėjusį ketvirtadienį. Skelbiama, kad atliekant vamzdyno klojimo darbus galimai dėl vandentiekio avarijos įmirkusiame molingame grunte iškastoje 1,75 m gylio iškasoje nuslinko iškasos šlaitas ir prispaudė darbuotoją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Darbuotojas buvo skubiai išlaisvintas, pradėtas gaivinimas, tačiau, medikams konstatavus mirtį, jo gyvybės išgelbėti nepavyko.

Dėl šio įvykio VDI Kauno skyriaus darbo inspektoriai nedelsdami pradėjo tyrimą.

„Šis įvykis dar kartą parodo, kad darbų organizavimo iškasose problemos išlieka vienos aktualiausių statybos sektoriuje. Darbdaviai privalo imtis visų būtinų prevencinių priemonių – sumažinti šlaitų statumą iki būtinų pavojams eliminuoti nuolydžių arba naudoti (įrengti) iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, tinkamai instruktuoti darbuotojus ir užtikrinti nuolatinę darbų priežiūrą. Net ir trumpalaikis aplaidumas tokiose situacijose gali kainuoti žmogaus gyvybę, kaip ir nutiko šįkart“, – pranešime teigė VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Balčiūnas

Tai jau ketvirtas mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe šiemet statybos sektoriuje ir antras, susijęs su darbais iškasose. 

