Kaip neprarasti pinigų renkantis namo pamatus: per čia išgaruoja net 20–30 proc. šilumos

Vilniaus kraštas unikalus tuo, kad čia gruntinė įvairovė ypač didelė, tad grunto tyrimą atlikti rekomenduojama net jei atrodytų ir turi informacijos apie kitus toje gatvėje ar vietovėje gyvenančių žmonių sklypų gruntus.
„Teoriškai būtų galima panagrinėti kaimynų projektus, bet Vilniaus kraštas yra unikalus ant tiek, kad net pora metrų į šoną gali būti kitokie gruntai“, – savo patirtimi dalijosi V. Gžybovski.
Taupyti grunto tyrimui nerekomenduoja
Pasak savo srities specialisto, netinkamai pasirinkti pamatai taip pat gali nulemti prastą namo išlaikymo ekonomiškumą.
„Iš patirties, iš bendrų žinių galima teigti, kad 20-30 proc. šilumos gali išeiti per pamatus. Tai plokštuminiai pamatai teoriškai jie yra šaltesni ir lengviau pasiekiama A++ kategorija, bet jie yra brangesni. Taip, teoriškai galima išvedžioti grindų šildymą ir padaryti plokštuminį pamatą, kur po to gali jau dėti dangas savo, bet taip yra teorijoje.“
Pasak statybų specialisto, yra tekę ieškoti išeičių, kai paaiškėjo, kad sklype yra netikėtai daug durpių.
„Juk tikrai suradę patrauklų sklypą neimsite kviesti specialistų, kad jie atliktų grunto tyrimus. Visi tikisi, kad gruntas bus stabilus ir tinkamas statybai. <...> Bet čia yra normalu, čia yra gamta, visko kas yra po žeme 100 procentų neįvertinsi“, – kuo vadovaujasi žmonės, atskleidė V. Gžybovski, vardinęs jų dažnai daromas klaidas.
Kuomet išauga sąmata?
Nekilnojamojo turto vystytojai ieško sklypų, kuriuos galima paversti patraukliomis vietomis.
Jeigu ant ne vieną dešimtmetį augusių nendrių tiesiog užpilamas augalinis sluoksnis, galbūt statybinės atliekos, smėlis ar žvyras, tai nėra blogas sprendimas: klausimas – ar toks gruntas lengvai atlaikys namą?
Patyręs architektas siūlo atkreipti dėmesį ir į dar vieną detalę. Jeigu jūs savo name planuojate mūrines sienas ir pertvaras, joms bus būtinas pamatas.
Vadinasi, pamatų sąmata auga: pavyzdžiui, maždaug 150 kvadratinių metrų namui papildomi vidinių sienų pamatai gali kainuoti apie 7 tūkst. papildomų eurų.
Jeigu manote, kad mūrinės namo vidinės sienos ar pertvaros bus stabilesnės ir užtikrins daugiau akustinio komforto, tai tokį pat akustinį komfortą galima pasiekti ir montuojant gipso kartono pertvaras, o joms papildomų pamatų nereikės.
