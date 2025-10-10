Lietuvių pamėgti Ispanijos kurortai skęsta: dėl katastrofiškų liūčių vėluoja skrydžiai

Ypatingas dėmesys skiriamas Valensijos bendruomenei, Mursijai, taip pat Ibizos ir Formenteros saloms. Čia prognozuojami liūtiniai lietūs, kurie gali sukelti greitą potvynį ir staigų vandens lygio pakilimą upėse ir grioviuose. Kai kuriose Valensijos ir Alikantės vietovėse kritulių kiekis per kelias valandas gali viršyti 100 litrų kvadratiniam metrui.
Valdžios institucijos jau ėmėsi atsargumo priemonių. Valensijos regione dalis šventinių renginių, skirtų Autonomijos dienai, buvo atidėti arba atšaukti. Balearų salose, ypač Ibizoje ir Formenteroje, taip pat paskelbtos papildomos saugumo priemonės dėl liūčių ir stipraus vėjo grėsmės.
Tokio nestabilaus oro priežastis – šaltas oro masės susidūrimas su drėgnais srautais iš jūros. Tai sudarė sąlygas susidaryti galingiems audros debesims ir intensyviems krituliams. Nors pagrindinis gamtos stichijos smūgis bus pietryčiuose ir salose, neatmetama galimybė, kad lietūs palies ir kaimynines teritorijas.
Perspėjimai gyventojams – neiti be būtinybės iš namų
Gyventojams rekomenduojama be būtinybės neišeiti iš namų, kai krituliai yra intensyviausi, ir atidžiai stebėti oficialius civilinės saugos tarnybų pranešimus. Vairuotojams patariama vengti važiuoti užtvindytomis keliais ir būti pasirengusiems staigiems situacijos pokyčiams.
Pagrindiniuose Ispanijos oro uostuose penktadienį atidedami skrydžiai, nes paskelbtas įspėjimas dėl smarkaus lietaus.
Ispanijoje siaučiant audrai „Alice“ atidedami skrydžiai Valensijos, Alikantės ir Murikos oro uostuose.
Audrai „Alice“ siaučiant, šalies meteorologijos tarnyba „Aemet“ įjungė griežčiausią orų pavojų. Ispanijos meteorologijos agentūra nuo penktadienio 10 val. ryto vietos laiku Alikantės regione įves raudonąjį perspėjimą, įspėdama gyventojus ir svečius apie galimas katastrofiškas liūtis.
Ibizos ir Formenteros gelbėjimo tarnybos taip pat sustiprino savo reagavimo pajėgumus po to, kai šiose salose buvo paskelbtas oranžinis orų perspėjimas dėl audrų ir smarkaus lietaus. Šalies meteorologijos agentūros „Aemet“ duomenimis, šiandien (penktadienį, spalio 10 d.) ir rytoj (šeštadienį, spalio 11 d.) Ispaniją pasieks audros „Alice“ pikas.
