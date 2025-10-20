Didžiulis interneto gedimas: visame pasaulyje sutriko dalies svetainių veikla

Sutriko tokių svetainių ir programėlių kaip „Amazon“, „Snapchat“, „Vodafone“, „Canva“ ir kt. veikla. Pranešama, kad neveikia ir kai kurių bankų interneto svetainės.
Interneto problemos
Problemos prasidėjo pirmadienio rytą. Atrodo, kad problemos yra susijusios su „Amazon Web Services“ gedimu.
Skundus dėl neveikiančių svetainių ir interneto paslaugų fiksuojančios interneto svetainės „Downdetector“ duomenims, vien Jungtinėse Amerikos Valstijose gauta daugiau nei 2 tūkst. pranešimų apie AWS sutrikimus.
Lietuvoje taip pat susiduriama su kai kurių svetainių gedimais. Portalo tv3.lt skaitytojai sako, kad stringa „Canva“ veikla.
„Amazon Web Services“ savo svetainėje patvirtino „padidėjusį klaidų skaičių ir vėlavimus“ keliose paslaugose.
„Mes aktyviai dirbame, siekdami išspręsti problemą ir suprasti jos priežastis“, – teigiama bendrovės pranešime.
Daugiau informacijos žadama vėliau.
