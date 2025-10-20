Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Didžiulis interneto gedimas: visame pasaulyje sutriko dalies svetainių veikla

2025-10-20 11:26
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-20 11:26

Įvyko didelis interneto gedimas, dėl kurio pasaulyje sutriko dalies interneto svetainių veikla, skelbia „Sky news".

Didžiulis interneto gedimas: visame pasaulyje sutriko dalies svetainių veikla (nuotr. SCANPIX)

Įvyko didelis interneto gedimas, dėl kurio pasaulyje sutriko dalies interneto svetainių veikla, skelbia „Sky news“.

2

Sutriko tokių svetainių ir programėlių kaip „Amazon“, „Snapchat“, „Vodafone“, „Canva“ ir kt. veikla. Pranešama, kad neveikia ir kai kurių bankų interneto svetainės.

Interneto problemos

Problemos prasidėjo pirmadienio rytą. Atrodo, kad problemos yra susijusios su „Amazon Web Services“ gedimu.

Skundus dėl neveikiančių svetainių ir interneto paslaugų fiksuojančios interneto svetainės „Downdetector“ duomenims, vien Jungtinėse Amerikos Valstijose gauta daugiau nei 2 tūkst. pranešimų apie AWS sutrikimus.

Lietuvoje taip pat susiduriama su kai kurių svetainių gedimais. Portalo tv3.lt skaitytojai sako, kad stringa „Canva“ veikla.

„Amazon Web Services“ savo svetainėje patvirtino „padidėjusį klaidų skaičių ir vėlavimus“ keliose paslaugose.

„Mes aktyviai dirbame, siekdami išspręsti problemą ir suprasti jos priežastis“, – teigiama bendrovės pranešime.

Daugiau informacijos žadama vėliau.

