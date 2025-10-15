Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Masiškai trikdomas ryšys Lietuvoje: štai kas rodo, kad jus blokuoja specialiai

2025-10-15 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 13:57

Lėktuvų pilotai jau ne pirmą kartą praneša apie smarkiai išaugusius GPS trikdžius. Gegužę buvo užfiksuotas pikas – net 650 atvejų. Net ornitologai pastebi keistus pranešimus ant paukščių pritvirtintų GPS siųstuvų. 

0

Apie tai, kaip atpažinti tyčinį ryšio blokavimą, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja BITĖS naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė ir buvęs prezidento vyriausiasis nacionalinio saugumo grupės patarėjas Darius Kuliešius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

