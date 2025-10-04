Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Taylor Swift vėl istorijoje: naujasis albumas per parą mušė rekordus

2025-10-04 16:00 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-04 16:00

Penktadienį JAV popmuzikos atlikėjos Taylor Swift pristatytas naujasis albumas „The Life of a Showgirl“ pagerino kelis muzikos transliacijos internetu rekordus.

Taylor Swift vėl istorijoje: naujasis albumas per parą mušė rekordus
5

Penktadienį JAV popmuzikos atlikėjos Taylor Swift pristatytas naujasis albumas „The Life of a Showgirl“ pagerino kelis muzikos transliacijos internetu rekordus.

REKLAMA
0

Nors vieni kritikai žavisi naujausiu albumu, o kiti jam abejingi, tačiau T. Swift gerbėjai užplūdo muzikos transliavimo internetu platformas, kad išgirstų 12 dainų.

Taylor Swift sužadėtuvės
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taylor Swift sužadėtuvės

Rekordai

„Spotify“, „Apple Music“ ir „Amazon Music“ pranešė apie pagerintus klausomumo rekordus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Spotify“ ir „Apple Music“ platformose albumas „The Life of a Showgirl“ tapo paros klausomiausiu 2025 metais. O „Amazon Music“ platformoje buvo pagerintas visų laikų populiarumo rekordas, prieš tai priklausęs kitam T. Swift albumui „The Tortured Poets Department“.

Pagrindinė albumo daina „The Fate of Ophelia“ taip pat pagerino 2025 m. paros transliacijos internetu rekordą „Apple Music“ ir „Spotify“ platformose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų