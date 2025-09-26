Atlikėjas Nikita Vaitkevičius-Atikin naujame duete: nustebino klausytojus išskirtiniu kūriniu

Šis personažas netrukus tampa tikru energijos užtaisu šokių aikštelėje.
Du kūrėjai
Du kūrėjus, Lucky Luke ir Atikiną suvedė pašaukimas kūrybai, meilė muzikai ir soc. tinklai.
„Prieš maždaug 5-6 metus vis dažniau pamatydavau jį vis patenkantį į mano socialinių tinklų srautą. Ir kaip tyčia vieną dieną jis man parašė, pagyrė mano muziką ir išreiškė norą kartu ką nors sukurti. Susidomėjau ir aš. Kelis kartus taip ir padarėme, tačiau vis kažkaip nesugebėdavome užbaigti visko iki galo – tikriausiai abu jautėme, kad tai dar nėra pilnas mūsų potencialas“, – prisiminė muzikos prodiuseris Lucky Luke.
Dueto idėja
Duetą inspiravo užsienio scenos. Mat mūsų šalyje tokio skambesio dar nė vienas iš jų nebuvo girdėjęs.
„Nikita jau buvo pradėjęs eksperimentuoti su „Drum & Bass“ žanru ir, kaip tyčia, pirmas prodiuseris, kuris jam šovė į galvą, buvau aš. Jis žinojo, kad turiu daug patirties šokių muzikoje bei kad kartu galime padaryti kažką netradicinio ir įspūdingo. Įkvėpimo sėmėmės iš įvairių repo ir šokių muzikos kolaboracijų JAV ir Jungtinės Karalystės scenose. Nieko panašaus nesame girdėję, ar tai repas ar šokių muzika? Sakyčiau, tai „šokių repas“. Ši daina yra smagus eksperimentas, kuris yra gana unikalus reiškinys Lietuvos scenoje. Mano galva, tai puikus energijos ir motyvacijos užtaisas“, – įsitikinęs Lucky Luke.
„Aš labai seniai norėjau su juo dirbti, tačiau taip nieko iki galo ir neparengėme. Kai sugalvojau, kad noriu kurti „Drum & Bass“ stiliaus dainą, – turėjau kelias eilutes bei šiokią tokią idėją, – sumaniau jam paskambinti. Netrukus susitikome studijoje ir mums pavyko vienas kitą suprasti“, – pasakojo Atikin.
Energingas skambesys
Daina – itin energingo skambesio. Tad šaukte šaukėsi ne mažiau įspūdingesnio vaizdo klipo.
Reperis Atikin tuo pačiu išgyveno ir didžiulius pokyčius – jiedu su žmona laukė šeimos pagausėjimo. Gausesnei šeimai prireikė ir talpesnio automobilio. Kadangi niekas nevyksta veltui – idėja klipui gimė besirenkant elektromobilį BYD autosalone.
„Išbandęs vieną iš automobilių likau sužavėtas. Nusprendžiau pasiūlyti jiems bendradarbiauti. Apskritai, visas klipo filmavimas mums – nereali patirtis. Prie komandos prisidėjo Svajūnas Širmelis-Svajis. Tuo metu dirbdamas per kelis darbus, jis dar ir filmavo, montavo klipą. Filmavimo diena buvo labai įsimintina. Manau, kad pagal tai, kokius resursus turėjome, sukūrėme maksimumą. Džiaugiamės, kad daina jau skamba „Power hit Radio“, puikiai sukasi „Youtube“ platformoje. Šis reikalas virė tuo pačiu laikotarpiu, kai mums gimė dukra. Tad metas buvo be galo jautrus. Nežinojau, ar pavyks man viską panešti. Tačiau daina skamba puikiai! Esu be galo dėkingas žmonėms, kurie pasidalijo šiuo kūriniu soc. tinkluose“, – dėkoja reperis.
Įdomu tai, kad nors yra lietuvis, Lucky Luke labiau populiarus yra užsienyje. Atikin taip pat ilgus metus gyveno ir karjerą kūrė JAV. Tai dar vienas faktas, siejantis du kūrėjus.
„Vis tiktai šiuo metu labiau nei bet kada esu pasinėręs į Lietuvos muzikos sceną ir labai džiaugiuosi, kad atrandu bei susipažįstu su vis daugiau be galo talentingų jaunų atlikėjų. Turiu nemažą sąrašą žmonių, su kuriais norėčiau artimiausiu metu padirbėti“, – patikino Lucky Luke.
