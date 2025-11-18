Masiškai sutrikus interneto svetainėms – Pociaus perspėjimas: „Čia gali būti atsakas“

NSGK narys, konservatorius Arvydas Pocius informavo, kad parlamentarai nesusidūrė su pasaulinio tinklo sutrikimais ir Seimo darbo tai nepaveikė.
„Šiandien mes nuo ryto esame plenarinių posėdžių salėje Seime ir kol kas nepajutome jokių sutrikimų“, – nurodė jis.
Jo teigimu, panikuoti šioje situacijoje tikrai nereikėtų. Vis dėlto, A. Pocius daro prielaidą, kad sutrikimai gali būti susiję su trečiųjų asmenų įsikišimu.
„Aš manau, kad čia gali būti atsakas į vakar viešai paskelbtus 44 steigiamus kibernetinio saugumo centrus Lietuvos Respublikoje. Čia mano toks pamąstymas“, – kalbėjo jis.
Atsižvelgiant į tai, kad sutrikimai labiausiai paveikė naujienų portalus, agentūras ir kitas su informacija susijusias svetaines, A. Pocius pažymi, kad žiniasklaida yra viena iš sričių, į kurią taikomasi pirmiausia.
„Matote, jūs esate veiksmingi, greitai reaguojate, greitai demaskuojate būtent tas netikras naujienas, todėl jūs irgi esate atakos objektai. Aš manau, kad puikiai suprantate šituos dalykus. Informacinis karas vyksta ir jūs esate tame lauke, į kurį taikosi“, – komentavo NSGK narys.
„Galiu tik tiek pakomentuoti – būkite pasiruošę tokiems dalykams“, – pridūrė jis.
Visgi Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) informavo neturintis duomenų, kad sutrikimo priežastis būtų galimas kibernetinis išpuolis.
NKSC pradeda diegti pažangius kibernetinio saugumo sprendimus svarbiose viešojo sektoriaus organizacijose. Steigiami 44 saugumo operacijų centrai.
Jie atsiras šešiose ministerijose, dešimtyse įvairioms ministerijoms pavaldžių įstaigų, taip pat trijose savivaldybėse, sveikatos priežiūros įstaigose bei kitose organizacijose, kurios teikia kritines paslaugas.
Bendra SOC tinklo kūrimo projekto vertė – 17 mln. eurų. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšomis. Visos projekte numatytos veiklos bus įgyvendintos iki 2026 m. pavasario.
Sinkevičius: masiniai sutrikimai nėra siejami su priešiška kitos šalies veikla
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) primininkas, socialdemokratas Rimantas Sinkevičius sureagavo į masinius sutrikimus visame pasaulyje. Jo teigimu, tai nėra susiję su priešiška kitos šalies veikla.
„Žmonės visada reaguoja į pokyčius, ypač kai jie nėra teigiami. Būtų tikslinga informuoti visuomenę plačiau, jeigu būtų galima žinoti daugiau informacijos.
Tiesa, kadangi priežastys šiuo atveju nėra sietinos su kokia nors kenksminga užsienio valstybių veikla ir panašiai, matyt, tiesiog tas aktualumas išliko toks, koks yra“, – sakė jis.
Jis taip pat pridūrė, kad Lietuvos valdžios institucijos negalėjo būti iš anksto informuotos, kad toks masinis sutrikimus ir dalies naujienų portalų neveikimas nutiks.
NSGK primininkas kalbėjo, kad pasaulinis gedimas, matyt, buvo sukeltas techninių kompanijos serverių problemų, tačiau, jo manymu, palipsniui baigiasi.
„Čia turbūt pasauliniu mastu netgi vyksta tas dalykas ir, matyt, jau eina į pabaigą.
Tiesiog tie pasauliniai tos kompanijos serveriai, matyt, turėjo kokių nors techninių problemų ir dėl to tai nutiko. Aš nemanau, kad čia kažkas ilga laiką truks – mano supratimu, jis jau šiuo metu atstatytas.
Mano telefone taip pat buvo nutrūkęs ryšys, į kai kurias svetaines negalėjau įeiti, bet viskas susitvarkė“, – dalijosi jis.
Masiniai sutrikimai visame pasaulyje: neveikia ir didelė dalis naujienų portalų
Visame pasaulyje sutriko „Cloudflare“ veikla – galimai dėl didelio masto DDoS atakos prieš vieną iš bendrovės partnerių. Kol kas priežastys yra tiriamos, tačiau su įvairaus masto sutrikimais susidūrė daug tinklapių pasaulyje, įskaitant ir Lietuvos naujienų portalus.
„Cloudflare“ savo „problemų registro puslapyje“ skelbia, kad problema yra žinoma, ją bandoma išspręsti.
„Tiriama – „Cloudflare“ žino apie problemą, kuri gali turėti įtakos keliems klientams, ir ją tiria. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik bus gauta“, – rašoma pranešime.
Tinklapių veiklą visame pasaulyje stebinti „Down Detector“ pastarąją valandą taip pat fiksuoja daugybinius vartotojų skundus visame pasaulyje.
Daugelis pasaulinio lygio svetainių, įskaitant X, Spotify, ChatGPT ir kitas, neatsidaro. Sutrikimai pastebimi Lietuvos naujienų portalų veikloje, taip pat Ukrainoje, Lenkijoje.
„Cloudflare“ yra didžiausia tarpininkavimo įmonė, teikianti turinio pristatymo ir debesijos interneto saugumo paslaugas. Ji aptarnauja apie 20 proc. visų pasaulio svetainių, teikdama infrastruktūrą, apsaugos sistemas ir apkrovos paskirstymą.
