Jei jūsų „Gmail“ paskyra yra šiame sąraše – nedelsiant pasikeiskite slaptažodį

„Google“ ragina vartotojus išlikti budriems ir atnaujinti slaptažodžius, jei jų paskyros pateko į naujausią duomenų nutekinimą, rašo express.co.uk
Masinis įspėjimas „Gmail“ vartotojams
Bendrovė paskelbė keletą naudingų patarimų po pasklidusių pranešimų, kad milijonai slaptažodžių buvo nutekinti masinio kibernetinio įsilaužimo metu.
Nors jau patvirtinta, kad ataka nebuvo nukreipta būtent į „Gmail“, tai nereiškia, kad šios programos vartotojai gali atsipalaiduoti.
„Google“ įspėja: visi savo duomenų saugumu susirūpinę vartotojai turėtų įjungti dviejų žingsnių patvirtinimą ir apsvarstyti slaptažodžių keitimą.
Kaip patikrinti, ar jūsų duomenys nutekinti?
Įspėjimai dėl galimo „Gmail“ duomenų nutekinimo kilo po to, kai „Have I Been Pwned“ platformos kūrėjas Troy’us Hunt’as paskelbė naują informaciją apie įvykusius kibernetinius įsilaužimus.
Ši nemokama paslauga leidžia vartotojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti arba nutekinti, ir įsivertinti, ar reikia imtis papildomų veiksmų savo kibernetiniam saugumui užtikrinti.
„Have I Been Pwned“ duomenimis, neseniai buvo nutekinta daugiau nei 180 mln. slaptažodžių. Tai kelia nerimą, tačiau pati „Gmail“ programa nebuvo nulaužta.
Vis dėlto, dėl platformos populiarumo, daugybė „Gmail“ adresų vis tiek atsidūrė nutekintų duomenų sąraše.
Norėdami pasitikrinti, patys nueikite į „Have I Been Pwned“ interneto svetainę čia ir įrašykite savo el. pašto adresą. Jei gausite perspėjimą – metas imtis veiksmų dėl saugumo ir laikytis „Google“ rekomendacijų.
„Google“ atsakas: panikuoti nereikia, bet atsargumas būtinas
Atsakydama į plintančius gandus, „Google“ paskelbė pranešimą platformoje „X“:
„Pranešimai apie „Gmail“ saugumo pažeidimą, paveikusį milijonus vartotojų“ yra klaidingi. „Gmail“ apsaugos sistemos veikia, vartotojai išlieka saugūs.
Netiksli informacija kilo dėl neteisingai interpretuotų duomenų bazės įrašų, susijusių su duomenų vagystėmis internete. Tai nėra nauja ataka prieš konkrečią platformą ar asmenį.
Vis dėlto, susirūpinę vartotojai gali dar geriau apsaugoti save įjungdami dviejų žingsnių patvirtinimą, naudodami „passkeys“ bei reguliariai keisdami slaptažodžius, jei šie pasirodo tokiose nutekintų duomenų bazėse.“
Kaip susikurti saugesnį slaptažodį
Kuo stipresnis slaptažodis, tuo sunkiau sukčiams patekti į paskyrą. Rekomenduojama naudoti didžiąsias raides, skaičius ir simbolius, kad slaptažodis būtų kuo įvairesnis.
Pavyzdžiui, jei šiuo metu jūsų slaptažodis yra „liverpool“, galite jį sustiprinti taip: L1verp@ol
Taip pat būtina aktyvuoti vadinamąjį dviejų žingsnių patvirtinimą. Tuomet prisijungti prie paskyros nepavyks be papildinio patvirtinimo per kitą įrenginį – tai smarkiai sumažina bet kokio įsilaužimo riziką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!