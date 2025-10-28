Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Google“ pristatė planą iš naujo paleisti JAV atominę elektrinę, kad būtų galima aprūpinti DI infrastruktūrą

2025-10-28 12:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 12:47

 „Google“ pirmadienį pristatė planą iš naujo paleisti JAV Ajovos valstijoje įsikūrusią branduolinę elektrinę, kad būtų galima energija aprūpinti šios įmonės dirbtinio intelekto (DI) infrastruktūrą,– tai yra naujausias technologijų milžinų ir elektros pramonės dalyvių bendradarbiavimo pavyzdys.

„Google“ (nuotr. SCANPIX)

 „Google" pirmadienį pristatė planą iš naujo paleisti JAV Ajovos valstijoje įsikūrusią branduolinę elektrinę, kad būtų galima energija aprūpinti šios įmonės dirbtinio intelekto (DI) infrastruktūrą,– tai yra naujausias technologijų milžinų ir elektros pramonės dalyvių bendradarbiavimo pavyzdys.

0

„Google“ kartu su elektros energijos bendrove „NextEra Energy“ paskelbė, kad 2020 m. uždaryto Duane‘o Arnoldo energijos centro veikla 2029-aisiais bus atnaujinta, „siekiant padėti energija aprūpinti besiplečiančią „Google“ debesijos ir DI infrastruktūrą Ajovoje“, sakoma bendrame pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešama, „Google“ pasirašė 25 metų sutartį dėl energijos pirkimo iš šio objekto, kai jis bus iš naujo paleistas. Elektrinė 100 proc. priklausys „NextEra Energy“ – ji sudarė susitarimą su mažumos savininkais dėl elektrinės dalies, kuri šiuo metu jai nepriklauso, įsigijimo, nurodė bendrovės.

„JAV žengiant į naują DI paskatintą inovacijų ir galimybių erą, šiuo strateginiu bendradarbiavimu siekiama sudaryti sąlygas „Google“ atsakingai plėtoti savo verslo poreikius“, – tvirtinama pranešime spaudai, kuriame branduolinė energija giriama kaip anglies dvideginio neišskiriantis energijos šaltinis.

DI tapo svarbiu energijos paklausą skatinančiu šaltiniu. Balandžio mėnesį Tarptautinė energetikos agentūra prognozavo, kad elektros suvartojimas duomenų centruose iki 2030 m. daugiau nei padvigubės.

„Google“ yra paskelbusi ir apie kitas iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti papildomus energijos pajėgumus, įskaitant bendrą projektą su „Elementl Power“ dėl trijų pažangių branduolinių elektrinių vystymo Jungtinėse Valstijose.

Be to, energijos įmonė „Constellation“ šiuo metu taip pat iš naujo paleidžia Pensilvanijoje esančią atominę elektrinę „Three Mile Island“, sudarius 20 metų energijos pirkimo sutartį su „Microsoft“. Šis objektas 2019 m. dėl ekonominių priežasčių buvo uždarytas, tačiau jis taip pat žinomas dėl ten 1979-aisiais katastrofa vos nesibaigusio radioaktyviųjų medžiagų nutekėjimo.

