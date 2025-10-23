Perspėja „Gmail“ vartotojus: būtinai įsijunkite šią naują funkciją

Pasak „Google“, per pastaruosius metus išpuolių prieš paskyras padaugėjo net 84 proc., daugiausia dėl slaptažodžių vagysčių. Siekdama padėti vartotojams apsisaugoti ir lengviau atkurti prieigą praradus paskyrą dėl įsilaužimo, pamesto įrenginio ar pamiršto slaptažodžio, kompanija pristatė naują saugumo funkciją.
„Google“ pristato naują saugumo funkciją
Kaip teigia „Google“ tapatybės ir įsitraukimo komandos nariai Claire Forszt ir Sriram Karra, net jei esate nustatę paskyros atkūrimo priemones (pavyzdžiui, vienkartinį SMS kodą), „atkurti paskyrą gali būti sunku, jei praradote telefoną arba neatnaujinote atkūrimo telefono numerio“.
Dėl šių priežasčių „Google“ pristato naują saugumo funkciją – „Recovery Contacts“ (liet. Atkūrimo kontaktai). Ji skirta palengvinti paskyros atkūrimą stresinėse situacijose, kai pagalba reikalinga nedelsiant.
Nustatymas „Atkūrimo kontaktai“ leidžia „Gmail“ naudotojams pasirinkti patikimus žmones – šeimos narius ar artimus draugus – kurie galėtų padėti, jei dėl kokių nors priežasčių jūs negalite prisijungti ir gauti atkūrimo kodo.
„Tai paprastas ir saugus būdas kreiptis į patikimus žmones, kai kitos atkūrimo galimybės nėra prieinamos“, – teigia „Google“ atstovai.
„Google“: nauja saugumo funkcija pašalins sunkumus
Kaip pabrėžia „Google“, išmaniojo telefono praradimas gali sukelti nemažai streso, o mintys apie tai, kas dabar gali pasiekti jūsų „Google“ paskyrą ar „Gmail“, tik dar labiau apsunkina situaciją.
„Kad paskyros atkūrimas naujame „Android“ įrenginyje būtų paprastesnis, diegiame naują funkciją prisijungti naudojant mobiliojo telefono numerį, kuri automatiškai atpažįsta jūsų paskyras pagal telefono numerį“, – skelbia „Google“.
Imonės teigimu, kaip ir visos geros saugumo funkcijos, ši nesukelia papildomų sunkumų – priešingai, juos pašalina.
„Viskas, ko reikia – ankstesnio įrenginio ekrano užrakto kodas patvirtinimui. Taip, būtent – slaptažodis nereikalingas. Šią funkciją palaipsniui diegiame visame pasaulyje, todėl netrukus ją rasite ir savo telefone“, – aiškina „Google Android“ saugumo ir privatumo direktorius Eugene Lidermanas.
Nauja saugumo priemonė – patogi, bet ne visagalė
Nors „Google“ sprendimas įdiegti paskyros atkūrimo kontaktus yra sveikintinas, kai kurie saugumo ekspertai perspėja dėl pernelyg didelio pasitikėjimo naujomis priemonėmis.
Kaip teigia „Check Point Software“ saugumo architektas Aaronas Rose, jei vartotojai manys, kad „Google“ naujovės apsaugos nuo visko, jie gali prarasti budrumą prieš sudėtingesnes ar dirbtinio intelekto generuojamas sukčiavimo schemas, ypač tobulėjančių deepfake technologijų akivaizdoje.
Kaip veiks „Atkūrimo kontaktai“?
Pasirinkę patikimus kontaktus, vartotojai, praradę prieigą prie paskyros, galės jiems perduoti kodą.
„Jūsų pasirinktas kontaktas gaus el. laišką arba pranešimą ir, patikrinęs kodą, galės patvirtinti, kad tai tikrai jūs, ir padės saugiai atkurti prieigą prie paskyros“, – aiškina „Google“.
Žinoma, reikėtų pasirinkti žmogų, kuriuo pasitikite 100 proc., tačiau „Google“ pabrėžia, kad atkūrimo kontaktas niekada neturės prieigos prie jūsų „Gmail“ ar asmeninės informacijos.
