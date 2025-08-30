Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Skubiai atlikite 1 veiksmą: 2,5 mlrd. „Gmail“ vartotojų iškilo pavojus

2025-08-30 14:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-08-30 14:30

Sukčiai pasiekė didelę „Google“ duomenų bazę, rašo „Daily Mail“. Dėl to 2,5 milijardo „Gmail“ naudotojų paskyros gali būti užgrobtos sukčių.

Gmail elektroninis paštas (nuotr. SCANPIX)

0

Skelbiama, kad į duomenų bazę įsilaužė programišių grupė „ShinyHunters“. Pirminiais duomenimis, jie apgavo „Google“ darbuotoją.

Pavogta daugybė duomenų

Buvo pavogta daugybė verslo failų, kuriuose buvo įmonių pavadinimai ir klientų kontaktiniai duomenys. „Google“ nemano, kad incidento metu buvo pavogti slaptažodžiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto sukčiai skambinėja gautais numeriais, siunčia suklastotus elektroninius laiškus ir bando išgauti prieigą prie paskyrų.

Kibernetinio saugumo ekspertas James Knight sako, kad šis incidentas gali padaryti didelę žalą bet kuriam „Gmail“ naudotojui. Anot jo, sukčiai apsimeta „Google“ darbuotojais.

„Žmonės skambina apsimetę „Google“ darbuotojais, siunčia SMS pranešimus, kad priverstų žmones prisijungti arba gautų prisijungimo kodus“, – aiškina J. Knight.

„Jei gaunate tekstinę žinutę ar balso pranešimą iš „Google“, nepatikėkite, kad jis yra iš „Google“. Devyniais atvejais iš dešimties tai greičiausiai nėra tiesa“, – įspėja jis. 

Į sukčių pinkles papuolę žmonės praranda savo paskyras, gali būti pavogti jų failai, privati informacija.

Ekspertai ragina atlikti vieną veiksmą

Ekspertai pataria patikrinti savo slaptažodžių nustatymus ir atnaujinti slaptažodžius, įsitikinti, kad jie nėra silpni.

„Pirmiausia įsitikinkite, kad yra nustatytas kelių žingsnių autentifikavimas. Antra, įsitikinkite, kad turite tikrai stiprų slaptažodį, kuris yra unikalus tai paskyrai“, – paiškina J. Knight.

Kelių žingsnių autentifikavimas leidžia geriau apsaugoti paskyras. Prisijungus prie tam tikrų svetainių į asmens telefoną arba el. paštą siunčiamas slaptas kodas.

Ekspertai ragina būti budriems, nepasitikėti, kai paskambinę žmonės jums sako, kad yra iš „Google“, tikrinti laiškus ir nespausti jokių nuorodų juose.

Kartais pasiekę „Gmail“ paskyrą, sukčiai gali pasiekti ir kitas su „Google“ susietas paskyras ir pridaryti dar daugiau žalos – pasiekti jūsų duomenų debesis.

