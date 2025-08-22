Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skubiai perspėja „Gmail“ vartotojus: šį veiksmą padarykite nedelsiant

2025-08-22 09:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 09:48

„Google“ perspėja „Gmail“ vartotojus, skelbia „Forbes“. Sukčiai vagia slaptažodžius ir gali prisijungti prie paskyrų.

Kibernetinio saugumo ekspertai perspėja visus „Gmail“ vartotojus apie naujausią įsilaužimo atvejį (nuotr. SCANPIX)

„Google“ perspėja „Gmail“ vartotojus, skelbia „Forbes“. Sukčiai vagia slaptažodžius ir gali prisijungti prie paskyrų.

0

Vartotojams siunčiami suklastoti laiškai apie įtartinus prisijungimus arba užblokuotus bandymus prisijungti.

Ką daryti gavus laišką?

Jei gavote tokį laišką, jokiu būdu nespauskite jokios nuorodos ar mygtuko pačiame laiške.

Vietoje to eikite į savo „Google“ paskyrą, spustelėkite „Saugumas“, o toliau spustelėkite „Peržiūrėti saugumo įvykius“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei kuris nors iš įvykių kelia susirūpinimą puslapio viršuje spustelėkite „Apsaugokite savo paskyrą“ ir pakeiskite slaptažodį.

Jei spustelėsite nuorodą sukčių laiške, jus nukreips į sukčių puslapį, o jeigu ten suvesite savo duomenis, atiduosite juos sukčiams. Duomenis gavę sukčiai galės prisijungti prie jūsų „Google“ paskyros, todėl jokiu būdu nespauskite jokių nuorodų, tikrinkite laiškus.

Tokiu pačiu sukčiai naudojasi ir „Amazon“ vardu, tačiau siuntinėja ne laiškus, o žinutes su nuorodomis. Per nuorodas pavagiami prisijungimo duomenys.

Visi šie laiškai ir žinutės padaromi taip, kad atrodytų beveik taip pat kaip tikrieji. Tokia sukčių taktika pastaraisiais metais tapo itin populiari, o specialistams kelia nerimą.

Svarbiausia – atminkite, kad niekada negalima spausti jokių nuorodų, per kurias siūloma prisijungti prie paskyrų. Jeigu norite pakeisti slaptažodžius, tai būtinai darykite tik per oficialias svetaines.

Jeigu abejojate, kad sukčiai galėjo gauti jūsų prisijungimo duomenis, pasikeiskite slaptažodžius per oficialias svetaines, tai užtrunka nedaug.

