Skubiai įspėja – galite prarasti pinigus: pasidalinkite su šeima ir artimaisiais

Svarbu prisiminti, kad visos „Sodros“ teikiamos paslaugos yra nemokamos, o socialinio draudimo įmokų dydžius nustato įstatymai. „Sodros“ darbuotojai niekada neprašo telefonu pateikti asmens duomenų – tokių kaip asmens kodo, prisijungimo prie banko ar el. parašo priemonių.
Jei sulaukėte įtartino skambučio:
- nedelsdami padėkite ragelį;
- neatskleiskite jokių asmens ar finansinių duomenų;
- neatidarykite atsiųstų nuorodų ir neapsilankykite sukčių nurodytose svetainėse;
- patys perskambinkite „Sodrai“ oficialiu numeriu +370 5 250 0883 arba parašykite el. paštu [email protected]; · visada tikrinkite informaciją tik savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui ar draudėjui, prie kurios jungiamasi saugiu būdu – naudojant elektroninę bankininkystę ar el. parašą.
Apie visus bandymus sukčiauti kviečiame pranešti „Sodrai“.
