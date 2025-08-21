Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skubiai įspėja – galite prarasti pinigus: pasidalinkite su šeima ir artimaisiais

2025-08-21 14:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 14:21

Gyventojai pranešė apie naujus sukčiavimo atvejus – žmonėms skambinama apsimetant „Sodros“ darbuotojais. Sukčiai, siekdami išvilioti asmens duomenis, pasitelkia įvairius scenarijus. Šią savaitę skambinusieji teigė, esą atsirado mokamos „Sodros“ paslaugos ir žadėjo suteikti nuolaidas už naudojimąsi jomis.

Senjorė, sodra, pensijos (Nuotr. 123rf.com, fotodiena.lt/Justino Auškelio, fotobankas.lt/Tomas Lukšys)

0

Svarbu prisiminti, kad visos „Sodros“ teikiamos paslaugos yra nemokamos, o socialinio draudimo įmokų dydžius nustato įstatymai. „Sodros“ darbuotojai niekada neprašo telefonu pateikti asmens duomenų – tokių kaip asmens kodo, prisijungimo prie banko ar el. parašo priemonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei sulaukėte įtartino skambučio:

  • nedelsdami padėkite ragelį;
  • neatskleiskite jokių asmens ar finansinių duomenų;
  • neatidarykite atsiųstų nuorodų ir neapsilankykite sukčių nurodytose svetainėse;
  • patys perskambinkite „Sodrai“ oficialiu numeriu +370 5 250 0883 arba parašykite el. paštu [email protected]; · visada tikrinkite informaciją tik savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui ar draudėjui, prie kurios jungiamasi saugiu būdu – naudojant elektroninę bankininkystę ar el. parašą.

Apie visus bandymus sukčiauti kviečiame pranešti „Sodrai“.

