TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo 12,7 tūkst. eurų

2025-08-17 08:25 / šaltinis: BNS
2025-08-17 08:25

Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo 12,7 tūkst. eurų, sekmadienį pranešė policija.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo 12,7 tūkst. eurų, sekmadienį pranešė policija.

2

Vilniaus apskrities pareigūnai šeštadienį gavo 1947 metais gimusios moters pranešimą, kad penktadienį, apie 16 val., jai būnant namuose telefonu paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.

Prisistatę telekomunikacijų ir banko darbuotojais, jie apgaule išviliojo pinigus.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
Per parą Lietuvos rajonuose sukčiai iš žmonių išviliojo per 54 tūkst. eurų (2)

