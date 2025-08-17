Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo 12,7 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities pareigūnai šeštadienį gavo 1947 metais gimusios moters pranešimą, kad penktadienį, apie 16 val., jai būnant namuose telefonu paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Prisistatę telekomunikacijų ir banko darbuotojais, jie apgaule išviliojo pinigus.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
