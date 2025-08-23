Gabrieliaus Vagelio brolis Osvaldas – atvirame interviu: „Visą laiką buvau tarsi antras tėtis“

Naujienų portalui tv3.lt Osvaldas Vagelis atvirai prakalbo apie žinomą brolį bei jų ryšį.
Prakalbo apie ryšį su broliu
Pasak Osvaldo, jų ryšys su Gabrieliumi nuo pat vaikystės buvo labai artimas.
„Kadangi tarp mūsų yra 8 metų skirtumas, aš visą laiką buvau tarsi antras tėtis, visą laiką atsakingas už Gabrieliaus priežiūrą ir panašiai. Žinoma, buvo įvairiausių nutikimų ir konfliktų, kaip ir turbūt tarp bet kurių augančių berniukų, bet visada galiausiai susitaikydavome ir rasdavome bendrą kalbą. Geriau pagalvojus, net ir tie konfliktai dažniausiai kildavo ne iš pykčio, o iš jaunatviško azarto bei noro pasimatuoti, kas yra kas“, – pasakojo jis.
Kai brolius suvienijo darbas muzikos srityje, jų santykiai iš esmės nepasikeitė – tik praturtėjo.
„Iš esmės nepasikeitė. Žinoma, dabar kur kas daugiau kalbame apie darbus: muziką, koncertus, albumus ir vaizdo klipus. Tačiau tuo pačiu ir daugiau laiko praleidžiame kartu, nes mus sieja jau ne tik laisvalaikis ar šeimos reikalai, bet ir keliaujame kartu į koncertus, įvairius filmavimus ir interviu, filmuojame klipus, tai tų progų pasikalbėti turime daug. Svarbiausia, kad vienas kito neužknisame“, – juokėsi Osvaldas.
Pasak jo, pažįstant žmogų iki smulkiausių niuansų, kartais užtenka vos žvilgsnio, kad suprastum, ką jis jaučia ar galvoja: „Man asmeniškai nėra sudėtinga, gal net kaip tik lengviau dirbti su artimuoju. Kai gerai pažįsti žmogų, žinai jo mąstymą, kaip jis reaguoja ir elgiasi įvairiose situacijose, kartais užtenka vos pusės žvilgsnio, kad suprastum vienas kitą. O dar svarbiau, kad su artimu žmogumi turi begalinį pasitikėjimą. Žinoma, kartu tai ir didelė atsakomybė, nes jei jį sulaužysi, sugrąžinti jau nebepavyks. Dėl to reikia tą pasitikėjimą saugoti ir puoselėti, nes tai pats brangiausias dalykas, kurį turime.“
Nors pats Osvaldas scenoje nepasirodo, muzika jo gyvenime užima itin svarbią vietą.
„Muziką mėgau nuo vaikystės. Nors ir nelankiau jokių būrelių ir neturiu muzikinio išsilavinimo, kiek save pamenu, labai mėgdavau klausytis kasečių, vinilinių plokštelių, CD, eiti į koncertus, buvau melomanas. Vėliau atsirado festivaliai, į kuriuos taip pat stengdavausi kiekvienais metais nuvažiuoti.
Esu per gyvenimą apsilankęs šimtuose koncertų, gal jau dabar ir tūkstantis bus, tai man ta gyva koncertinė patirtis visuomet teikė didžiulį malonumą. O dabar dirbdamas šioje srityje stengiuosi tą patirtį ir emociją padėti perteikti žiūrovams. Žinoma, aš pats ant scenos nelipu (nebent išskirtiniais atvejais), bet visuomet prisidedu prie programos, tiek muzikinės, tiek vizualiosios dalies išpildymo, tiek, natūralu, prie visų organizacinių reikalų. Visada stengiuosi įsivaizduoti, kas man patiktų ir kaip aš jausčiausi, būdamas žiūrovas, ką išgyvenčiau koncerto metu. Taigi stengiuosi, kad ta patirtis būtų kuo geresnė ir įsimintinesnė“, – pasakojo jis.
Kalbėdamas apie tai, kokios vertybės Osvaldui svarbiausios, jis nedvejodamas įvardija: laisvė, pasitikėjimas, pagarba, šeima, artimieji.
„Apskritai esu liberalių pažiūrų ir tikiu, kad niekas pasaulyje neturi teisės kažkam nurodinėti. Manau, kad su Gabrieliaus ir kitų mūsų agentūros „Radiant Management“ atstovaujamų atlikėjų muzika būtent tokias vertybes ir transliuojame“, – teigė vyras.
Atskleidė, ar konfliktuoja su broliu
Nors bendra darbinė veikla daugeliui šeimų galėtų tapti išbandymu, Osvaldas sakė, kad tikro konflikto su broliu taip ir nebuvo: „Kartais mūsų nuomonės išsiskiria, ir tuomet iššūkis būna rasti aukso viduriuką. Yra buvę ir aršių diskusijų. Tačiau visad surasdavome sprendimą ir į didesnį konfliktą tai nėra peraugę. Dar mums abiems didelis iššūkis yra nevėluoti Tačiau stengiamės taisyti šią ydą. Vėluojame ne dėl to, kad neapsiskaičiuojame, o dėl to, kad esame dideli optimistai.“
Kaip ir visi, Osvaldas kartais pavargsta, bet randa būdų greitai atsigauti: „Tikrai pasitaiko, bet jie netrunka ilgai. Viena ar kelios intravertiškos dienos su sužadėtine prie „Netflix“ serialų ar kaip tik nurautas savaitgalis su draugais ir aš jau pasikrovęs bateriją – vėl tikrinu turo bilietų pardavimus, „YouTube“ peržiūras, elektroninį paštą – noriu naujų iššūkių.“
Paklaustas, ar pats dainuoja, Osvaldas šyptelėjo: „Dainuoju ir pakankamai dažnai, tik mano išstojimai dažniausiai būna privatūs: duše, automobilyje, lopšinė sužadėtinei ar karaoke su draugais per vakarėlius. Scenoje geriau paliksiu dainuoti profesionalams.“
Baigdamas pokalbį apie ryšį su broliu bei darbą, O. Vagelis atskleidė, ar dažnai ginčijasi su Gabrieliumi.
„Tikrai nedažnai, bet pasitaiko. Būna, kad nesutariame dėl muzikinių klausimų, būna dėl stiliaus ar įvaizdinių dalykų, bet žinome vienas kito kompetencijas, tad arba randame bendrą sutarimą, arba paliekame tą klausimą išspręsti tam, kuris konkrečioje srityje turi daugiau patirties“, – atskleidė jis.
