TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kibernetinė ataka Švedijoje: paskelbti 1,5 mln. gyventojų asmeniniai duomenys

2025-09-16 19:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 19:01

Po kibernetinės atakos prieš IT paslaugų teikėją paskelbti 1,5 mln. švedų asmeniniai duomenys. Švedijos prokuratūra antradienį pranešė, kad duomenys nutekinti po kibernetinės atakos prieš „Miljödata“ rugpjūčio 23–24 dienomis. Pasak švedų žiniasklaidos, pirmiausiai paveiktos savivaldybės ir privačios įmonės.

Kibernetinė ataka

Po kibernetinės atakos prieš IT paslaugų teikėją paskelbti 1,5 mln. švedų asmeniniai duomenys. Švedijos prokuratūra antradienį pranešė, kad duomenys nutekinti po kibernetinės atakos prieš „Miljödata" rugpjūčio 23–24 dienomis. Pasak švedų žiniasklaidos, pirmiausiai paveiktos savivaldybės ir privačios įmonės.

0

Vyksta tyrimas dėl duomenų atskleidimo, sakė prokurorė Sandra Helgadottir. Atsakomybę dėl atakos prisiėmė grupuotė pavadinimu „Datacarry“. Tyrimas  sukoncentruotas į kibernetinės atakos organizatorių identifikavimą. „Šiuo metu nėra požymių, kad su tuo būtų susijusios užsienio jėgos“, – teigė prokurorė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot švedų žiniasklaidos, programišiai prieš tai pareikalavo 1,5 bitkoino (150 tūkst. eurų) ir pagrasino paviešinti duomenis. 

„Miljödata“ savaitgalį pareiškė, kad duomenys paskelbti tamsiajame internete. Tai, be kita ko, pavardės, adresai bei kita kontaktinė informacija. Paveiktų asmenų skaičius atitinka beveik 15 proc. Švedijos gyventojų iš 10,6 mln.

