Kibernetinė ataka Švedijoje: paskelbti 1,5 mln. gyventojų asmeniniai duomenys

Vyksta tyrimas dėl duomenų atskleidimo, sakė prokurorė Sandra Helgadottir. Atsakomybę dėl atakos prisiėmė grupuotė pavadinimu „Datacarry“. Tyrimas sukoncentruotas į kibernetinės atakos organizatorių identifikavimą. „Šiuo metu nėra požymių, kad su tuo būtų susijusios užsienio jėgos“, – teigė prokurorė.
Anot švedų žiniasklaidos, programišiai prieš tai pareikalavo 1,5 bitkoino (150 tūkst. eurų) ir pagrasino paviešinti duomenis.
„Miljödata“ savaitgalį pareiškė, kad duomenys paskelbti tamsiajame internete. Tai, be kita ko, pavardės, adresai bei kita kontaktinė informacija. Paveiktų asmenų skaičius atitinka beveik 15 proc. Švedijos gyventojų iš 10,6 mln.
