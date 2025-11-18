 
Putiną palaikantis „Australų kazokas“ skundžiasi Rusijos konsulatu: „Nuolat jaučiu įtampą“

2025-11-18 08:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 08:24

Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną palaikantis Australijos aktyvistas skundžiasi, kad sąlygos Sidnėjaus Rusijos konsulate, kur jis jau beveik trejus metus slapstosi, kad išvengtų laisvės atėmimo bausmės, yra „kaip kalėjime“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

0

Simeonas Boikovas, socialiniuose tinkluose žinomas pravarde „Australų kazokas“, į konsulatą persikėlė 2022 m. gruodį po to, kai per protestą užpuolė 76-erių metų vyriškį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus po to jis buvo už akių nuteistas už kito asmens užpuolimą.

Tačiau savo antivakarietiška retorika ir socialiniuose tinkluose skleidžiamomis sąmokslo teorijomis garsėjantis S. Boikovas esą yra nepatenkintas jį priėmusiais rusais.

S. Boikovas nacionalinei televizijai ABC papasakojo, kad konsulate yra laikomas užrakintas savo kambaryje, kur gyvena tokiomis sąlygomis, „kaip kalėjime“, negali niekur eiti be apsauginio ir dažnai negauna leidimo priimti lankytojus.

„Šioje įstaigoje nė vieną dieną nesijaučiau pageidaujamas“, – antradienį paskelbtame interviu kalbėjo jis.

„Nebuvo nė minutės, kad šiame pastate būčiau pasijutęs pageidaujamu. Nuolat jaučiu įtampą. Nuolat jaučiuosi, kad tuoj išprotėsiu.“

S. Boikovas teigė manąs, kad konsulato darbuotojai nori juo atsikratyti, kad jis būtų nusiųstas į kalėjimą.

Pranešama, kad prorusiškasis aktyvistas 2022 m. pradžioje keturis mėnesius praleido kalėjime už teismo draudimo pažeidimą, kai paviešino vieno vaikų seksualiniu išnaudojimu kaltinamo kunigo vardą.

S. Boikovas, kuris išgarsėjo per COVID-19 pandemiją, kai organizuodavo protestus prieš karantiną, pažadėjo niekada nepalikti konsulato, jei tai reikštų, kad jam tektų grįžti į kalėjimą.

„Jei man prireiktų skubios medicininės pagalbos ir turėčiau kviesti gydytoją, nekvieskite greitosios pagalbos, nes aš niekur neisiu“, – transliuotojui ABC sakė jis.

„Skambinkite į laidotuvių namus, kvieskite katafalką. Gyvas iš čia neišeisiu“, – tvirtino jis.

„Aš iš čia neisiu ir į Australijos kalėjimų sistemą negrįšiu.“

S. Boikovas sakė, kad artimiausiomis savaitėmis turėtų gimti jo pirmasis vaikas, tačiau jo prašymą diplomatinės misijos patalpose surengti krikštynas konsulatas atmetė.

Rusijos konsulatas į prašymą pakomentuoti šią informaciją neatsakė.

