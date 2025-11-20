 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzas: Ukraina gaus tolimojo nuotolio raketų

2025-11-20 07:38 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-20 07:38

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Ukraina gaus tolimojo nuotolio raketų, praneša „Anadolu Ajansi".

Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Ukraina gaus tolimojo nuotolio raketų, praneša „Anadolu Ajansi“.

„Jau keletą mėnesių intensyviai dirbame su Ukrainos vyriausybe, kad įgyvendintume projektus, susijusius su tolimos nuotolio raketomis. Ukrainos kariuomenė bus aprūpinta tokiomis ginkluotės sistemomis“, – spaudos konferencijoje su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu sakė F. Merzas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis nepateikė detalių apie raketų skaičių ir jų tiekimo terminus. Kancleris taip pat neatsakė į klausimą apie ankstesnį Vokietijos nenorą tiekti Ukrainai tolimojo nuotolio raketas „Taurus“. Tokį požiūrį jis pavadino taktika, skirta sustiprinti spaudimą Rusijai.

„Mes susitarėme, kad daugiau viešai neaptarinėsime detalių, nes manome, kad tam tikras neaiškumas yra būtinas, ypač Rusijos pusei, dėl mūsų karinės paramos apimties šioje srityje. Galiu tik pasakyti, kad darome viską, kas įmanoma, kad aprūpintume Ukrainos kariuomenę ginklų sistemomis, turinčiomis atitinkamą veikimo nuotolį. Tai tęsis artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais, jei bus reikalinga, iki pat tokių ginklų sistemų gamybos pačioje Ukrainoje“, – sakė F. Merzas.

Sureagavo į išpuolius

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas trečiadienį griežtai pasmerkė smarkiai sustiprėjusius Rusijos išpuolius prieš Ukrainos infrastruktūrą ir pavadino juos tiesiogine kampanija, nukreipta prieš civilius gyventojus.

„Tai nebeturi nieko bendra su kariniais tikslais. Tai grynas teroro karas prieš Ukrainos civilius gyventojus“, – Berlyne surengtame susitikime su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu pareiškė F. Merzas.

Tokie jo komentarai nuskambėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai žuvo bent 25 žmonės, kuomet per Rusijos oro ataką Ukrainos vakariniame Ternopilio mieste buvo nuniokoti du daugiabučiai namai. Mažiausiai 73 asmenys buvo sužeisti, tarp jų – 16 vaikų, informavo pareigūnai.

F. Merzas paragino Europos partnerius iki kito mėnesio pasiekti susitarimą dėl Rusijos turto panaudojimo, sakydamas, kad tai „mūsų stipriausias svertas, galintis priversti Maskvą sėsti prie derybų stalo ir užbaigti šį siaubingą karą“. Jis dėkojo savo svečiui iš Švedijos už paramą šiuo klausimu.

Jis pakartojo, kad Vokietija kitais metais padidins finansinę paramą Ukrainos kariuomenei papildomais 3 mlrd. eurų, kalbėdamas apie humanitarinius ir saugumo interesus. Mainais už tai iš Ukrainos tikimasi, kad ji išliks patikima partnerė.

„Tai taip pat reiškia, kad reikia imtis realių, negailestingų veiksmų prieš korupciją. Tai absoliučiai būtina Ukrainoje“, –  teigė F. Merzas ir pridūrė, kad jis jau du kartus apie tai užsiminė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui – „vieną kartą asmeniškai ir vieną kartą per pokalbį telefonu pastarosiomis dienomis“.

