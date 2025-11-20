Europa nepritaria JAV taikos planui Ukrainoje

Šiandien Briuselyje susitikę Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai išsamiai nekomentavo JAV „taikos plano“, kuris dar nėra viešai paskelbtas. Vis dėlto jie aiškiai pareiškė, kad nepriims reikalavimų Ukrainai, susijusių su teritorinėmis nuolaidomis.
„Ukrainiečiai nori taikos – teisingos taikos, kuri gerbtų visų suverenumą, ilgalaikės taikos, kuri nekeltų abejonių dėl galimų būsimų agresijos veiksmų. Tačiau taika negali būti kapituliacija“, – sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministras.
JAV taikos planas Ukrainai
JAV bei Rusijos pareigūnai parengė taikos planą, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Dokumentą sudaro 28 punktai.
Vis dėlto planas numato daugelio Kremliaus maksimalistinių reikalavimų įgyvendinimą – konkrečiai, Ukrainos atsisakymą dalies teritorijų ir tam tikrų ginklų rūšių, taip pat Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą.
Be to, Vakarų žiniasklaida pranešė, kad pasiūlymai buvo parengti be Ukrainos dalyvavimo. Teigiama, kad planuojama pateikti Ukrainai jau parengtą sprendimą – iniciatyvą Kyjive pristatys Amerikos delegacija lapkričio 20 d.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio patvirtino, kad taikos planas parengtas. Šiandien žiniasklaida skelbia, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau jį patvirtino.
Tuo pat metu ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas pareiškė, kad bet koks planas, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, privalo būti rengiamas dalyvaujant ukrainiečiams ir europiečiams.
