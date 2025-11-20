 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečių leidinys pažėrė kritiką Zelenskiui: „Dar ne per vėlu ištaisyti savo klaidas“

2025-11-20 16:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 16:21

Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį purtanti didžiausia jo kadencijos krizė kelia egzistencinę grėsmę šaliai: korupcijos skandalai, prastėjanti padėtis fronte ir vis garsesnė kritika dėl valdymo stiliaus verčia prezidentą skubiai atsakyti į nepatogius klausimus bei priimti sprendimus, kurie gali nulemti ne tik jo politinę ateitį, bet ir pačios Ukrainos išlikimą, skelbia ukrainiečių leidinys „Kyiv Independent“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį purtanti didžiausia jo kadencijos krizė kelia egzistencinę grėsmę šaliai: korupcijos skandalai, prastėjanti padėtis fronte ir vis garsesnė kritika dėl valdymo stiliaus verčia prezidentą skubiai atsakyti į nepatogius klausimus bei priimti sprendimus, kurie gali nulemti ne tik jo politinę ateitį, bet ir pačios Ukrainos išlikimą, skelbia ukrainiečių leidinys „Kyiv Independent“.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainai artėjant prie sunkiausios žiemos per visą jos istoriją, V. Zelenskis turi skubiai ištaisyti kelias klaidas, nes priešingu atveju tai gali kainuoti šaliai jos pačios egzistenciją.

REKLAMA
REKLAMA

Neseniai energetikos sektorių supurtęs korupcijos skandalas – didžiausias per V. Zelenskio kadenciją – ir itin nerimą keliantys įvykiai fronto linijoje išryškino silpnąsias vietas vadovavimo sistemoje, kuri godžiai koncentruoja valdžią, netoleruoja kritikos ir pateisina nekompetenciją dėl lojalumo.

REKLAMA

V. Zelenskis taip valdė nuo pat savo kadencijos pradžios 2019 m. Tačiau dabar, praėjus beveik ketveriems metams nuo visapusiško karo pradžios, šio valdymo stiliaus trūkumai tapo tokie gilūs, kad kelia grėsmę pačiam šalies išlikimui.

Praėjusią savaitę atskleisti korupcijos faktai prezidento aplinkoje įstūmė V. Zelenskį ir jo administraciją į beprecedentę krizę, kuri vis dar tęsiasi.

REKLAMA
REKLAMA

Korupcijos skandalas Ukrainoje: ar Zelenskis buvo įtrauktas?

Visi kelia tą patį klausimą: ar prezidentas buvo į tai įtrauktas? Tai, kad V. Zelenskis neskubėjo viešai atsakyti, rodo pavojingai prastą sprendimų priėmimą.

Nors jis ėmėsi veiksmų atsiriboti nuo žinomų aukšto rango schemos dalyvių – skirdamas sankcijas ir reikalaudamas atsistatydinimo – to nepakanka, pažymi „Kyiv Independent“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iki šiol V. Zelenskis viešai nepasmerkė nė vieno artimo bendražygio, įsitraukusio į schemą, nors šie kaltinami milijonų dolerių vagystėmis karo metu.

Jis taip pat nesiėmė veiksmų, kad įtikintų visuomenę, jog pats nebuvo schemos dalyvis ir kad imsis priemonių, jog tai nepasikartotų.

Padėties nepagerina ir tai, kad V. Zelenskis pats sukėlė skandalo įžangą pasirašydamas įstatymą, iš esmės sunaikinusį tas pačias kovos su korupcija agentūras, kurios dabar tiria jo aplinką.

REKLAMA

„Jei ši krizė dar gali būti išspręsta, tai padaryti reikia dabar. Zelenskis turi atsakyti į klausimus, kuriuos kelia ir ukrainiečiai, ir užsienio partneriai, įrodydamas, kad asmeniškai nėra susijęs su korupcija ir remia sąžiningą bei nepriklausomą tyrimą, nepaisant ankstesnių savo veiksmų. Tai ne tik vidaus politika – tai Ukrainos partnerių pasitikėjimo klausimas, o nuo jo priklauso šalies galimybės išlikti“, – teigia „Kyiv Independent“.

REKLAMA

Priduriama, jog „pastaraisiais metais V. Zelenskis tapo tarptautine žvaigžde – Ukrainos kovos ir atsparumo simboliu. Jis tikrai mėgavosi dėmesiu ir, atrodo, leido jam paveikti savo sprendimus. Atėjo laikas pripažinti atsakomybę, kuri tenka atstovaujant visai šaliai, ir išgelbėti Ukrainos įvaizdį užsienyje, kol jis dar nesugriuvo drauge su asmeniniu Zelenskio autoritetu“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kyiv Independent“ rašo, kad „pranešimai rodo, kad po metų kritikos Zelenskis pagaliau svarsto atleisti liūdnai pagarsėjusį administracijos vadovą Andrijų Jermaką, kuris savo rankose sukaupė beprecedentę galią. Jei Jermaką pakeistų mažiau galios siekiantis ir gabesnis žmogus, tai būtų teigiamas signalas“.

Zelenskis turi atidėti politiką į šalį

Maža to, išsprendęs krizę Kyjive, V. Zelenskis turės atsigręžti į rytų frontą. Ukraina netrukus praras Pokrovsko miestą ir dar daugiau teritorijų.

REKLAMA

„Mes nesame kariniai ekspertai, tačiau kritika vyriausiojo vado Oleksandro Syrskio vadovavimui yra itin garsiai reiškiama. Jei jis bus pakeistas, Zelenskis turėtų rinktis ginkluotųjų pajėgų vadą pagal gebėjimus, o ne lojalumą ar politinę naudą. Sprendimo neturi lemti baimė, kad kandidatas gali įgyti politinį svorį ir konkuruoti su Zelenskiu dėl populiarumo“, – priduriama leidinyje.

REKLAMA

Praėjusią savaitę keli žinomi asmenys išreiškė didelį susirūpinimą dėl Ukrainos gynybos padėties, Rusijos pastarųjų spartesnių laimėjimų ir dėl to, kaip šios nesėkmės kyla iš sisteminių problemų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų valdyme.

V. Zelenskis ir jo komanda turi atidėti politiką į šalį ir sutelkti dėmesį į Ukrainos išlikimą, kuris prasideda mūšio lauke, teigia „Kyiv Independent“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai, ką matome dabar – nuo Rusijos šturmo Pokrovske ir griūvančių gynybos linijų Zaporižios srityje iki rekordiškai didelio dezertyravimo ir masinio nepasitikėjimo mobilizacija – yra tiesioginė sisteminių problemų pasekmė“, – rašoma leidinyje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Visos šios krizės, pasiekusios kulminaciją, nėra atsitiktinis nesusijusių įvykių rinkinys. Jos yra „sistemos, kuri labiau vertina lojalumą nei kompetenciją ir yra sukurta tam, kad pašalintų bet ką, kas pasirodo pernelyg ryškus ar leidžia sau kritikuoti, rezultatas“.

REKLAMA

Leidinys pažymi, jog V. Zelenskis turi blaiviai įvertinti klaidas, kurios atvedė į šią padėtį, ir ryžtingai imtis jų taisymo.

Jis turi nustoti įžvelgti piktavalystę kiekvienoje kritikoje ir pradėti klausytis įvairių informuotų nuomonių.

„Dar nėra per vėlu ištaisyti V. Zelenskio valdymo klaidas, jei tik jis sugebės jas pripažinti“, – apibendrina „Kyiv Independent“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Kas žinoma apie naujausią JAV taikos Ukrainoje planą? (2)
„Nestebina, kad europiečiai nieko apie tai nežino“ – JAV ir Rusijos derybų užkulisių sąmokslo teorijos (nuotr. SCANPIX)
„Nestebina, kad europiečiai nieko apie tai nežino“ – JAV ir Rusijos derybų užkulisių sąmokslo teorijos (5)
Rusijos smūgis Ternopiliui (nuotr. SCANPIX)
Po okupantų smūgio Ternopoliui dešimtys žmonių vis dar dingę
Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)
Merzas: Ukraina gaus tolimojo nuotolio raketų (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų