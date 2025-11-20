Ukrainiečių leidinys pažėrė kritiką Zelenskiui: „Dar ne per vėlu ištaisyti savo klaidas“

Ukrainai artėjant prie sunkiausios žiemos per visą jos istoriją, V. Zelenskis turi skubiai ištaisyti kelias klaidas, nes priešingu atveju tai gali kainuoti šaliai jos pačios egzistenciją.
Neseniai energetikos sektorių supurtęs korupcijos skandalas – didžiausias per V. Zelenskio kadenciją – ir itin nerimą keliantys įvykiai fronto linijoje išryškino silpnąsias vietas vadovavimo sistemoje, kuri godžiai koncentruoja valdžią, netoleruoja kritikos ir pateisina nekompetenciją dėl lojalumo.
V. Zelenskis taip valdė nuo pat savo kadencijos pradžios 2019 m. Tačiau dabar, praėjus beveik ketveriems metams nuo visapusiško karo pradžios, šio valdymo stiliaus trūkumai tapo tokie gilūs, kad kelia grėsmę pačiam šalies išlikimui.
Praėjusią savaitę atskleisti korupcijos faktai prezidento aplinkoje įstūmė V. Zelenskį ir jo administraciją į beprecedentę krizę, kuri vis dar tęsiasi.
Korupcijos skandalas Ukrainoje: ar Zelenskis buvo įtrauktas?
Visi kelia tą patį klausimą: ar prezidentas buvo į tai įtrauktas? Tai, kad V. Zelenskis neskubėjo viešai atsakyti, rodo pavojingai prastą sprendimų priėmimą.
Nors jis ėmėsi veiksmų atsiriboti nuo žinomų aukšto rango schemos dalyvių – skirdamas sankcijas ir reikalaudamas atsistatydinimo – to nepakanka, pažymi „Kyiv Independent“.
Iki šiol V. Zelenskis viešai nepasmerkė nė vieno artimo bendražygio, įsitraukusio į schemą, nors šie kaltinami milijonų dolerių vagystėmis karo metu.
Jis taip pat nesiėmė veiksmų, kad įtikintų visuomenę, jog pats nebuvo schemos dalyvis ir kad imsis priemonių, jog tai nepasikartotų.
Padėties nepagerina ir tai, kad V. Zelenskis pats sukėlė skandalo įžangą pasirašydamas įstatymą, iš esmės sunaikinusį tas pačias kovos su korupcija agentūras, kurios dabar tiria jo aplinką.
„Jei ši krizė dar gali būti išspręsta, tai padaryti reikia dabar. Zelenskis turi atsakyti į klausimus, kuriuos kelia ir ukrainiečiai, ir užsienio partneriai, įrodydamas, kad asmeniškai nėra susijęs su korupcija ir remia sąžiningą bei nepriklausomą tyrimą, nepaisant ankstesnių savo veiksmų. Tai ne tik vidaus politika – tai Ukrainos partnerių pasitikėjimo klausimas, o nuo jo priklauso šalies galimybės išlikti“, – teigia „Kyiv Independent“.
Priduriama, jog „pastaraisiais metais V. Zelenskis tapo tarptautine žvaigžde – Ukrainos kovos ir atsparumo simboliu. Jis tikrai mėgavosi dėmesiu ir, atrodo, leido jam paveikti savo sprendimus. Atėjo laikas pripažinti atsakomybę, kuri tenka atstovaujant visai šaliai, ir išgelbėti Ukrainos įvaizdį užsienyje, kol jis dar nesugriuvo drauge su asmeniniu Zelenskio autoritetu“
„Kyiv Independent“ rašo, kad „pranešimai rodo, kad po metų kritikos Zelenskis pagaliau svarsto atleisti liūdnai pagarsėjusį administracijos vadovą Andrijų Jermaką, kuris savo rankose sukaupė beprecedentę galią. Jei Jermaką pakeistų mažiau galios siekiantis ir gabesnis žmogus, tai būtų teigiamas signalas“.
Zelenskis turi atidėti politiką į šalį
Maža to, išsprendęs krizę Kyjive, V. Zelenskis turės atsigręžti į rytų frontą. Ukraina netrukus praras Pokrovsko miestą ir dar daugiau teritorijų.
„Mes nesame kariniai ekspertai, tačiau kritika vyriausiojo vado Oleksandro Syrskio vadovavimui yra itin garsiai reiškiama. Jei jis bus pakeistas, Zelenskis turėtų rinktis ginkluotųjų pajėgų vadą pagal gebėjimus, o ne lojalumą ar politinę naudą. Sprendimo neturi lemti baimė, kad kandidatas gali įgyti politinį svorį ir konkuruoti su Zelenskiu dėl populiarumo“, – priduriama leidinyje.
Praėjusią savaitę keli žinomi asmenys išreiškė didelį susirūpinimą dėl Ukrainos gynybos padėties, Rusijos pastarųjų spartesnių laimėjimų ir dėl to, kaip šios nesėkmės kyla iš sisteminių problemų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų valdyme.
V. Zelenskis ir jo komanda turi atidėti politiką į šalį ir sutelkti dėmesį į Ukrainos išlikimą, kuris prasideda mūšio lauke, teigia „Kyiv Independent“.
„Tai, ką matome dabar – nuo Rusijos šturmo Pokrovske ir griūvančių gynybos linijų Zaporižios srityje iki rekordiškai didelio dezertyravimo ir masinio nepasitikėjimo mobilizacija – yra tiesioginė sisteminių problemų pasekmė“, – rašoma leidinyje.
Visos šios krizės, pasiekusios kulminaciją, nėra atsitiktinis nesusijusių įvykių rinkinys. Jos yra „sistemos, kuri labiau vertina lojalumą nei kompetenciją ir yra sukurta tam, kad pašalintų bet ką, kas pasirodo pernelyg ryškus ar leidžia sau kritikuoti, rezultatas“.
Leidinys pažymi, jog V. Zelenskis turi blaiviai įvertinti klaidas, kurios atvedė į šią padėtį, ir ryžtingai imtis jų taisymo.
Jis turi nustoti įžvelgti piktavalystę kiekvienoje kritikoje ir pradėti klausytis įvairių informuotų nuomonių.
„Dar nėra per vėlu ištaisyti V. Zelenskio valdymo klaidas, jei tik jis sugebės jas pripažinti“, – apibendrina „Kyiv Independent“.
