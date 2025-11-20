„Stebuklai neįvyksta per naktį“: rusai jaučia Ukrainos veiksmų poveikį

„Rusijos veiksmų poveikis aiškiai ribojamas konkrečiu laikotarpiu, o mūsų veiksmų poveikis neturi tokių laiko apribojimų, nes mes smogiame daugiausia Rusijos eksporto pajėgumams. Tai darome ne tik žiemą. Jie tai labai gerai supranta“, – „Kanalui 24“ sakė jis.
Rusai jaučia Ukrainos veiksmų poveikį
Pasak K. Budanovo, rusai jaučia Ukrainos veiksmų poveikį ypač naftos perdirbimo sektoriuje, benzino trūkumą. Tai jau paveikė tiek degalų kainą, tiek kiekį Rusijoje.
„Tai atsispindi iš eksporto gaunamose pajamose. Deja, čia dar reikia daug nuveikti. Tai taip pat reikia pripažinti. Tačiau poveikis yra. O blogiausia jiems yra tai, ir jie tai puikiai supranta, kad mūsų daromas poveikis nėra ribojamas laiko, kitaip nei jų veiksmai“, – sakė jis.
K. Budanovo teigimu, Rusijos ekonomikos žlugimas neabejotinai prisidės prie Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos, „tačiau stebuklai neįvyksta per naktį“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!