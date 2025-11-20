 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Stebuklai neįvyksta per naktį“: rusai jaučia Ukrainos veiksmų poveikį

2025-11-20 16:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 16:09

Ukrainos smūgių poveikis Rusijai neturi tokių pačių laiko ribojimų, kokius šiuo metu turi Ukrainos energetikos infrastruktūrą bombarduojantys rusai, pareiškė Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylo Budanovas.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
13

1

„Rusijos veiksmų poveikis aiškiai ribojamas konkrečiu laikotarpiu, o mūsų veiksmų poveikis neturi tokių laiko apribojimų, nes mes smogiame daugiausia Rusijos eksporto pajėgumams. Tai darome ne tik žiemą. Jie tai labai gerai supranta“, – „Kanalui 24“ sakė jis. 

Rusai jaučia Ukrainos veiksmų poveikį

Pasak K. Budanovo, rusai jaučia Ukrainos veiksmų poveikį ypač naftos perdirbimo sektoriuje, benzino trūkumą. Tai jau paveikė tiek degalų kainą, tiek kiekį Rusijoje

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Tai atsispindi iš eksporto gaunamose pajamose. Deja, čia dar reikia daug nuveikti. Tai taip pat reikia pripažinti. Tačiau poveikis yra. O blogiausia jiems yra tai, ir jie tai puikiai supranta, kad mūsų daromas poveikis nėra ribojamas laiko, kitaip nei jų veiksmai“, – sakė jis. 

K. Budanovo teigimu, Rusijos ekonomikos žlugimas neabejotinai prisidės prie Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos, „tačiau stebuklai neįvyksta per naktį“. 

TOLIAU SKAITYKITE
