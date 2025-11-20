Po sabotažo geležinkelio ruože – Lenkija kreipėsi į Baltarusiją

Užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras ketvirtadienį sakė, kad Užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Baltarusijos reikalų patikėtinį ir įteikė diplomatinę notą su ekstradicijos prašymu.
Jis paaiškino, kad notoje Lenkijos pusė paprašė „išduoti du Ukrainos piliečius, įtariamus teroristinių išpuolių, susijusių su incidentais Mikos ir Golabo vietovėse, vykdymu Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų nurodymu“.
Lenkijoje šiomis dienomis buvo įvykdyti du incidentai geležinkelių linijoje, kuriuos pareigūnai vadino neturinčiais precedento ir galbūt rimčiausiais saugumo pažeidimais nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Šeštadienį buvo įvykdytos dvi diversijos prieš geležinkelį, jungiantį Lenkiją su Ukraina.
Iš pradžių per sprogimą buvo apgadintas linijos tarp Varšuvos ir Liublino bėgių ruožas netoli Mikos kaimo.
Vėliau per kitą incidentą buvo pažeistos elektros linijos netoli rytinio Pulavų miesto, maždaug už 50 km nuo Liublino, todėl buvo priverstas staiga sustoti keleivinis traukinys su 475 keleiviais, važiavęs maršrutu Svinouiscis–Žešuvas.
Po sprogimų Varšuva paskelbė, kad įtariamieji yra du Maskvai dirbantys ir seniai su rusų žvalgyba susiję ukrainiečiai, pabėgę į Baltarusiją.
Trečiadienį Lenkija pareiškė kaltinimus šiems vyrams ir paskelbė, kad dėl šių incidentų uždarys paskutinį šalyje veikusį Rusijos konsulatą.
