Baltarusija neišleidžia vilkikų ir pateikė reikalavimą: „Tai yra reketas“

„Gavau informaciją, kad Baltarusijos pusė reikalauja susitikimo, konsultacijų Užsienio reikalų ministerijų lygiu. Turiu rašto kopiją, kur prašoma konsultacijų Užsienio reikalų ministerijos lygiu“, – LRT radijui ketvirtadienio popietę sakė E. Mikėnas.
„Mano nuomone tai, yra reketas“, – teigė jis.
Dar nedavė nurodymo
Pasak „Linavos“ vadovo, Minskas dar nedavė nurodymo išleisti lietuviškus vilkikus, tačiau „kažkaip juda“ vežėjai iš Uzbekistano.
Kiek anksčiau ketvirtadienį E. Mikėnas BNS teigė, kad pagal pirminę informaciją vilkikai turėjo pajudėti 8 val. Lietuvos laiku, tačiau nepajudėjo. Jo duomenimis, keli vilkikai įvažiavo į Lietuvą per Šalčininkus, tačiau dauguma vis dar neišleidžiami į Lietuvą.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas savo ruožtu teigė, kad Minsko atstovai dar sprendžia, kaip Lietuvos transportą išleisti iš aikštelių, ar leisti jiems važiuoti per Baltarusijos teritoriją.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas Lietuvos į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
