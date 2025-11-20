 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltarusija neišleidžia vilkikų ir pateikė reikalavimą: „Tai yra reketas“

2025-11-20 15:21 / šaltinis: BNS
2025-11-20 15:21

Nepaisant vidurnaktį Lietuvos atidarytų pasienio punktų, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš specialių aikštelių ir reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo, sako nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas.

Nepaisant vidurnaktį Lietuvos atidarytų pasienio punktų, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš specialių aikštelių ir reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo, sako nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas.

REKLAMA
3

„Gavau informaciją, kad Baltarusijos pusė reikalauja susitikimo, konsultacijų Užsienio reikalų ministerijų lygiu. Turiu rašto kopiją, kur prašoma konsultacijų Užsienio reikalų ministerijos lygiu“, – LRT radijui ketvirtadienio popietę sakė E. Mikėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano nuomone tai, yra reketas“, – teigė jis.

Dar nedavė nurodymo

Pasak „Linavos“ vadovo, Minskas dar nedavė nurodymo išleisti lietuviškus vilkikus, tačiau „kažkaip juda“ vežėjai iš Uzbekistano.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau ketvirtadienį E. Mikėnas BNS teigė, kad pagal pirminę informaciją vilkikai turėjo pajudėti 8 val. Lietuvos laiku, tačiau nepajudėjo. Jo duomenimis, keli vilkikai įvažiavo į Lietuvą per Šalčininkus, tačiau dauguma vis dar neišleidžiami į Lietuvą.

REKLAMA

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas savo ruožtu teigė, kad Minsko atstovai dar sprendžia, kaip Lietuvos transportą išleisti iš aikštelių, ar leisti jiems važiuoti per Baltarusijos teritoriją.

Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.

Reaguodamas Lietuvos į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė  jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)
Vilkikai dar vis Baltarusijoje – negali sugrįžti: „Linava“ užsiminė apie priežastis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Koks reketas
Koks reketas
2025-11-20 15:32
Gerai praso. Nejaugi eilinis pasienietis spres valstybiu reikalus. Nesugebate valdyti valstybes, uzleiskit vieta kompetatingiems.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų