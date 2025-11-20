Įspėjimas Europai: galimas Rusijos puolimas prieš NATO nebūtų toks, kaip Ukrainoje

Galimas Rusijos karas su NATO iš esmės skirtųsi nuo karo, kurį Rusija šiuo metu vykdo Ukrainoje. Tai leidiniui „Newsweek“ pareiškė britų karo strategas Nicholas Drummondas.
„Labai lengva daryti klaidingas išvadas iš karo Ukrainoje“, – sakė jis, turėdamas omenyje lėtą įvykių raidą fronto linijoje.
Ekspertas pridūrė, kad galimas konfliktas su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis būtų „greitas“, o pirmosiomis savaitėmis aviacija būtų naudojama kur kas aktyviau.
Karas gali įvykti daug greičiau
N. Drummondas „Newsweek“ teigė, kad taikus susitarimas dėl Ukrainos greičiausiai gali būti pasiektas per artimiausius 12-18 mėnesių, nes nė viena šalis, atsižvelgiant į mažėjančias galimybes fronte, nebegali tęsti karo veiksmų tokiu pat intensyvumu.
Tačiau tai kelia klausimą, kiek laiko Rusijai reikės persiginkluoti ir kada ji galėtų vėl pulti.
Nors kai kurie analitikai teigia, kad tam gali prireikti iki 10 metų, N. Drummondas mano, jog tai gali įvykti greičiau, jei Kinija, Šiaurės Korėja ir Iranas nuspręstų padėti Maskvai.
„Kinija milžinišku tempu gamina šarvuotąsias transporto priemones ir raketas“, – sakė jis.
„Jei Rusija iš tikrųjų užpultų NATO šalį, mes taikytume labai greitą, manevringą požiūrį... Taigi matytume daug platesnį aviacijos panaudojimą ir kur kas intensyvesnį jėgos demonstravimą pirmosiomis bet kokio konflikto savaitėmis“, – sakė ekspertas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!