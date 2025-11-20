 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Įspėjimas Europai: galimas Rusijos puolimas prieš NATO nebūtų toks, kaip Ukrainoje

2025-11-20 14:51
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-11-20 14:51
2025-11-20 14:51

Rusijos ir NATO karas, pasak eksperto, būtų visiškai kitoks nei lėtas ir sekinantis konfliktas Ukrainoje. Britų karo strategas Nicholas Drummondas įspėja, kad toks susidūrimas galėtų virsti itin greitu, manevringu ir nuo pat pirmųjų savaičių intensyviai aviacija paremtu karu. Tuo tarpu Maskvai persiginkluoti gali prireikti gerokai mažiau laiko nei manyta anksčiau.

NATO kariai (nuotr. SCANPIX)
13

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galimas Rusijos karas su NATO iš esmės skirtųsi nuo karo, kurį Rusija šiuo metu vykdo Ukrainoje. Tai leidiniui „Newsweek“ pareiškė britų karo strategas Nicholas Drummondas.

„Labai lengva daryti klaidingas išvadas iš karo Ukrainoje“, – sakė jis, turėdamas omenyje lėtą įvykių raidą fronto linijoje.

Ekspertas pridūrė, kad galimas konfliktas su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis būtų „greitas“, o pirmosiomis savaitėmis aviacija būtų naudojama kur kas aktyviau.

Karas gali įvykti daug greičiau

N. Drummondas „Newsweek“ teigė, kad taikus susitarimas dėl Ukrainos greičiausiai gali būti pasiektas per artimiausius 12-18 mėnesių, nes nė viena šalis, atsižvelgiant į mažėjančias galimybes fronte, nebegali tęsti karo veiksmų tokiu pat intensyvumu.

Tačiau tai kelia klausimą, kiek laiko Rusijai reikės persiginkluoti ir kada ji galėtų vėl pulti.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Nors kai kurie analitikai teigia, kad tam gali prireikti iki 10 metų, N. Drummondas mano, jog tai gali įvykti greičiau, jei Kinija, Šiaurės Korėja ir Iranas nuspręstų padėti Maskvai.

„Kinija milžinišku tempu gamina šarvuotąsias transporto priemones ir raketas“, – sakė jis.

„Jei Rusija iš tikrųjų užpultų NATO šalį, mes taikytume labai greitą, manevringą požiūrį... Taigi matytume daug platesnį aviacijos panaudojimą ir kur kas intensyvesnį jėgos demonstravimą pirmosiomis bet kokio konflikto savaitėmis“, – sakė ekspertas.

