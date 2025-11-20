Kremlius sureagavo į Trumpo žingsnį dėl naujų sankcijų: „Tai neteisėta“

Rusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos konferencija vis dar tęsiasi, tačiau pranešimai apie galimus slaptus Rusijos ir JAV taikos planus kol kas nepaminėti.
Vietoje to žurnalistas paklausė Marijos Zacharovos apie JAV senatoriaus Lindsey Grahamo teiginius, esą D. Trumpas „patvirtino įstatymo projektą“, kuriuo siekiama įvesti 500 proc. muitus šalims, perkančioms iš Rusijos iškastinį kurą.
„Tai neteisėta“
M. Zacharova atsakė, kad „komentuos tik faktus“.
Vis dėlto ji taip pat apskritai atmetė sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos ekonomiką, pavadindama jas „žalingomis“ ir „neteisėtomis“, prieš pradėdama išsamesnį dialogą apie jų veiksmingumą.
L. Grahamas paskelbė apie atnaujintas pastangas priimti dvipartinį įstatymo projektą, o vėliau pridūrė, kad Baltieji rūmai jam atsiuntė pritarimo pareiškimą.
