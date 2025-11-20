 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius sureagavo į Trumpo žingsnį dėl naujų sankcijų: „Tai neteisėta“

2025-11-20 17:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 17:44

Rusijos užsienio reikalų ministerija sureagavo į pasirodžiusius pranešimus apie Donaldo Trumpo pritarimą griežtoms antrinėms sankcijoms: Maskva tikina komentuosianti tik „faktus“, tačiau Vakarų spaudimą vadina žalingu ir neteisėtu, rašo „Sky News“.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Rusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos konferencija vis dar tęsiasi, tačiau pranešimai apie galimus slaptus Rusijos ir JAV taikos planus kol kas nepaminėti.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos konferencija vis dar tęsiasi, tačiau pranešimai apie galimus slaptus Rusijos ir JAV taikos planus kol kas nepaminėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vietoje to žurnalistas paklausė Marijos Zacharovos apie JAV senatoriaus Lindsey Grahamo teiginius, esą D. Trumpas „patvirtino įstatymo projektą“, kuriuo siekiama įvesti 500 proc. muitus šalims, perkančioms iš Rusijos iškastinį kurą.

„Tai neteisėta“

M. Zacharova atsakė, kad „komentuos tik faktus“.

Vis dėlto ji taip pat apskritai atmetė sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos ekonomiką, pavadindama jas „žalingomis“ ir „neteisėtomis“, prieš pradėdama išsamesnį dialogą apie jų veiksmingumą.

L. Grahamas paskelbė apie atnaujintas pastangas priimti dvipartinį įstatymo projektą, o vėliau pridūrė, kad Baltieji rūmai jam atsiuntė pritarimo pareiškimą.

