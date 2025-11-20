JAV sankcijos stumia Rusiją iš svarbaus Europos regiono

Straipsnio autoriai primena, kad praėjusį mėnesį įsigaliojus JAV sankcijoms Rusijos naftos pramonei, Bulgarija susidūrė su rimta problema.
Viena sankcionuotų įmonių – „Lukoil“ – valdė didžiausią šalies naftos perdirbimo gamyklą, kuri yra ilgalaikių glaudžių ryšių su Rusija palikimas.
„Vyriausybė nusprendė perimti „Naftokhim“ objektą prie Juodosios jūros ir kitą „Lukoil“ turtą. Ji atėmė iš akcininkų visas teises ir paskyrė vadybininką deryboms dėl galimo objekto pardavimo“, – teigiama pranešime.
„Netikėtas įvykių posūkis sudavė didžiausią smūgį Rusijos ekonominei įtakai“
Tuo tarpu, kaip pažymi „Bloomberg“, Bulgarijos parlamentui prireikė vos 26 sekundžių, kad panaikintų 26 metus trukusį Rusijos valdomos naftos perdirbimo gamyklos režimą ir priimtų šį sprendimą.
„Netikėtas įvykių posūkis sudavė didžiausią smūgį Rusijos ekonominei įtakai Balkanuose per pastaruosius dešimtmečius. Prezidento Donaldo Trumpo veiksmai prieš Rusijos naftos bendroves pakenkė pačiam Kremliaus valdžios pamatui regione, kuriame Rytai ir Vakarai šimtmečius kovojo dėl įtakos“, – rašoma publikacijoje.
